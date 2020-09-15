İstanbul'a su müjdesi: Sıkıntı yaşanmayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, son günlerde İstanbul için yapılan su sıkıntı haberlerini yalanladı. DSİ, mevcut doluluk oranları İstanbul için içme ve kullanma suyu ihtiyacını hiç su geliri olmasa bile 120 gün karşılayabilecek seviyelerde olduğunu bildirdi.

AA'da yer alan haberde, DSİ'nin kente yönelik çalışmalarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"İstanbul'un içme ve kullanma suyu ihtiyacının önemli bir miktarı DSİ tarafından daha önce inşa edilen Ömerli, Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere barajları ile Yeşilçay ve Melen Sistemi'nden karşılanıyor"

MELEN BARAJI 1000 GÜNDE TAMAMLANACAK

İstanbul'un içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmının Anadolu Yakası'ndaki su havzalarından karşılandığına işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda Sakarya'da yapımı devam eden ve 693,54 milyon metreküp depolama hacmine sahip Melen Barajı ile İstanbul'a yılda 1 milyar 77 milyon metreküp su temin edilecek." ifadelerine yer verildi.

SUNGURLU BARAJININ İHALESİ YAPILACAK

2023 yılında Melen Barajı'ndan İstanbul'a su verilmeye başlandıtan sonra Anadolu Yakası'nda yer alan diğer bir proje olan Şile'deki Sungurlu Barajı'nın yapım ihalesinin de 25 Eylül'de yapılacağı belirtildi.

2021 yılında yapılacak Şile'deki Osmangazi Barajı'ndan kente yılda 185,87 milyon metreküp su verileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Yakası'nda gerçekleştirilecek bu projelerle İstanbul'a yılda yaklaşık 1 milyar 400 milyon metreküp su temin edilecek olup 2050 yılına kadarki içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır."

AVRUPA YAKASI PROJELERİ

"Proje çalışmaları tamamlanmış ve ihale süreci başlatılmış olan Arnavutköy'deki Pirinççi Barajı'nın yılda 22,80 milyon metreküp su tedarik edileceği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Barajın 2020 yılı sonunda yapım ihalesi gerçekleştirilecek. Proje ihalesi 2020 yılı içinde yapılacak Çatalca'daki Hamzalı Barajı'ndan yılda 23,90 milyon metreküp su tedarik edilecek. Planlama çalışmaları devam eden Karamandere Barajı'ndan ise yılda 15,29 milyon metreküp su sağlanacak. Planlama raporu hazırlama ihalesi tamamlanmış ve işe başlanacak olan Yenişamlar Barajı'ndan da yılda 16,40 milyon metreküp su tedarik edilecek. Avrupa Yakası'nda gerçekleştirilecek bu projelerle yılda yaklaşık 80 milyon metreküp su İstanbul'un hizmetine sunulacak."