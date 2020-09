İstanbul'a gelen turiste yarım günlük ek rota

5 yıl TOKİ başkanlığı görevini yürüttükten sonra Fatih Belediye Başkanı seçilen Ergün Turan’ın göreve geldikten sonra ilk işlerinden biri atıl durumda olan Yedikule Hisarı’nı gündemine almak oldu. Turan, Fatih İlçe sınırlarında bulunan surları, Milli Emlak’tan istedi, olumlu yanıt alınca, önce sanat tarihçilerinden ve mimarlardan oluşan bilim kurulu kuruldu. Ardından kurul denetiminde restorasyon çalışmalarına başlandı. 7-8 aylık çalışma ve 2.5- 3 milyon TL’lik yatırımın neticesinde surların içi, ziyaret ve organizasyonlara açılabilecek hale geldi. Turan’la 16 yüzyıldır tarihe tanıklık eden Yedikule Hisarı’nı dolaştık, uzun yıllar devam edecek restorasyon çalışmalarını dinledik.

SEYİR TERASI OLACAK

Yedikule Hisarı’nın Türkiye’nin ve dünyanın en eski açık hava müzelerinden biri olduğunu vurgulayan Turan, Osmanlı ve Bizans’ın buluştuğu noktalardan biri olan yapının sanat tarihçileri tarafından ‘benzersiz’ olarak nitelendirildiğini hatırlattı. Cumhuriyet tarihinde ikinci kez restorasyona girecek surların bu kez yıllara yayılarak etap etap restore edileceğini anlatan Turan, “Restorasyon devam ederken aynı zamanda iç avlu düzenlemeleri yapılarak hisar ziyarete açılacak. İlk etapta duvar güçlendirme ve orta avlu peyzaj çalışmalarına başlandı. Yürüyüş yolları da yapılıyor, sonraki etapta kule restorasyonu olacak. Güney pilon üzerinde yer alan terasa cam korkuluk yapılarak, turistler için seyir terası oluşturulacak” dedi. Turan, restorasyon tamamlandığında İstanbul’a gelen turistlerin turlarına, şehirde yarım gün daha fazla kalmalarını sağlayacak yeni bir rota eklenmiş olacağını vurguladı.

BÜYÜK KONSER OLMAZ

Hisarın aşamalı olarak ziyarete açılacağını ifade eden Turan, “Burası müzik dinletileri, sergilerle kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak . Ama bir dönem yapıldığı gibi burada 10 bin kişilik konserlere izin vermeyiz” dedi. Turan, tarihi yapının, Türkiye ve bölge ekonomisine katkıda bulunması ve dünyanın en gözde kültür sanat merkezlerinden biri olmasının hedeflendiğini de dikkat çekti.

Müzede tüm hikayesi anlatılacak



Ergün Turan’ın verdiği bilgilere göre, hisarın adını aldığı ‘yedi’ kulesinden biri bugüne ulaşamamış. Bugün gördüğümüz altı kulenin ise ikisi Bizans, diğer dördü Osmanlı zamanında yapılmış kuleler. Revize Restorasyon Projesi’yle kuleler çağdaş koruma anlayışına uygun olarak restore edilecek. Uluslararası düzeyde bir sanat galerisi, buraya verilecek yeni fonksiyonlardan biri. Ayrıca burada yapılacak müzede I. Theodosius’tan Fatih Sultan Mehmed’e, surların içinde bulunan bir odada boğularak hayata gözlerini yuman Genç Osman’a kadar Yedikule’nin tüm hikâyesi de anlatılacak.

Sponsora hayır demeyiz

Henüz restorasyonun ne kadar sürede tamamlanacağı öngörülemiyor. Ancak Turan, 20 yıllık bir sürecin sürpriz olmayacağı görüşünde. Dolayısıyla restorasyonun toplam bütçesinin ne olacağını da şu an için tahmin etmek zor. Turan, buraya her yıl en fazla 2-3 milyon TL ayırabileceklerini belirterek, “Şu an için bir sponsor arayışımız yok. Ama olmak isteyen çıkarsa da ‘hayır’ demeyiz” dedi.