İstanbul'a gelen turist evinden bile daha güvende

SÜMER DEMİRCİLER

Dünyanın en büyük metropollerinde suç oranları giderek yükselirken İstanbul güvenli şehirler listesin en üst sıralarda yer alıyor. İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan tarafından turizm sektörünün üst düzey yöneticileri için geçtiğimiz hafta dünyanın önemli turizm başkentleriyle kıyaslamalar içeren önemli bir sunum gerçekleştirildi. ‘İstanbul’un Güvenliği, Türkiye’nin Refahı’ temalı ‘İstanbul Metropol Güvenliği’ raporuna göre İstanbul, hırsızlıktan kapkaça cinsel suçlardan soygun yağmaya kadar birçok adlı suça göre turistler açısından Sydney ile birlikte en güvenli şehir durumunda. Geçtiğimiz yıl Avrupa’da ortalama her 30 dakikada bir araç çalınırken, sadece Almanya’da sigorta şirketlerinin çalıntı araçlar için ödediği tazminat 500 milyon euroyu geçiyor.

TURİZMİN MERKEZİ

Dünyanın mega kentlerinde, şehirlerin resmi web sitelerinden alınan verilerle hazırlanan rapor İstanbul dışında Londra, Berlin, New York, Sydney, Stockholm, Viyana, Brüksel, Atina gibi önemli turizm merkezlerini de kapsıyor. Geçen yıl 30.767 adetle en çok otomobil Londra’da çalınmış. Motosiklet dışındaki motorlu taşıt hırsızlığında Londra’yı 14.753 adetle Atina takip ederken, Berlin 5.699 adet ve New York 5.428 adetle hemen arkasında sıralanıyor. İstanbul 3.453 adetle alt sıralarda yer alıyor. Yılda 379 adetle en az otomobilse Sydney’de çalınıyor.

KOMŞU’DA KORKUTAN ORAN

100 bin kişilik nüfus başına yapılan suç oranındaysa en ürkütücü istatistikler açık ara Komşu’dan geliyor. 100 bin kişilik suç oranında 2.221 suç oranıyla Atina listenin en başında yer alıyor. Atina’yı 378 ile Londra izlerken, İstanbul 22 adet motorlu taşıt hırsızlığıyla Sydney hariç ölçüme giren tüm bu şehirlerin çok altında sıralanıyor. Yapılan araştırmada motorlu taşıtlar dışında Avrupa’da ulaşımda payı sürekli alan bisiklet hırsızlığına da yer verilmiş. İstanbul’da bu alanda geçtiğimiz yıl 6.300 suç olayı kayıtlara yansırken, Londra’da 19.500, Berlin’de 30 bin, Viyana’da 7 bin 937 suç kaydı olmuş. Her 100 bin kişilik nüfus başına İstanbul 38 kayıt ile bu kategoride de çok alt sıralarda yer alıyor. Kapkaç suçlarında da Atina, Brüksel ve Londra, İstanbul’u sollamış durumda.

Hırsızlar cirit atamıyor

Araştırmada oto hırsızlığın yanında işyeri ve ikamette yapılan hırsızlıklarla ilgili rakamlara da ayrıntılarıyla yer verilmiş. 100 bin kişilik ortalamaya göre İstanbul’da 55.5 olan işyerinde hırsızlık oranı Stockholm’de 2.048, Atina’da 628.7, Brüksel’de 536.2, Berlin’de 244.6, Sydney’de 77.9 seviyesinde. İkametten hırsızlık oranlarında da İstanbul yine 119.7 suç oranıyla dev metropollerin oldukça gerisinde.

1 polis memuruna 376 kişi düşüyor

ARAŞTIRMADA mega kentlerde nüfus başına düşen güvenlik personeli sayısı da yer alıyor. İstanbul 16 milyon 569 bin nüfusuyla araştırmaya konu alan mega kentlerin (Yeni Delhi dışında) tümünü geride bırakıyor. Bir polis memuruna İstanbul’da 376 vatandaş düşerken Sydney’de 473, Londra’da 218, New York’ta 158, Viyana’da ise 292 vatandaş düşüyor. Atina’da bu rakam 58’e, Brüksel’de ise 33’e iniyor.

İşte suç oranlarının dünya tablosu

Uyuşturucu suçunda Stockholm ilk sırada

Uyuşturucu suçlarında en yüksek suç oranı 100 bin kişilik ortalamaya göre 2.620 ile Stockholm’de. İkinci sırada ise Brüksel geliyor. İstanbul, Sydney’in ardından en az uyuşturucu suçunun işlendiği ikinci şehir.

Turistler için mobil ihbar uygulaması

Türkiye’ye gelen turistleriçin ‘Turizm Polisi Mobil Uygulaması’ çalışmaları yapılıyor. Uygulamayı telefonuna indiren turistler, en yakın turizm polisi noktasını görebilecek; online ihbar yapabilecek.