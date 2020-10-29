İstanbul'a finansal teknopark kurulacak

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin Türkiye’de gelişmesi adına İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak. Programa göre atılacak değer bazı adımlar şöyle:

• Şirketlerin halka açılmasına destek olacak vergisel teşvikler sağlanacak.

• Bankaların ülkenin makroekonomik hedefleriyle uyumlu ücretlendirme stratejileri belirleyerek bütçe ve performans hedefleri koyması sağlanacak.

• Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, fintek ekosisteminin ülkede gelişmesine yönelik yol haritası oluşturulacak.

• Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından Düzenleme Deney Alanı (Sandbox) ve Endüstri Deney Alanı oluşturularak, bunlar için gerekli mevzuat değişikliği yapılacak.

• Finans Ofisi sorumluluğunda İstanbul Finans Merkezi (İFM) bünyesinde bir Finans Teknopark kurulacak.

• İlk, orta ve yükseköğretim kurumlarında finansal okuryazarlık eğitimi yaygınlaştırılacak, söz konusu eğitimin, yaygın eğitim kapsamında yetişkinlere de verilmesi sağlanacak. Çalışanlara pay edindirme programları tanımlanacak.

• Faizsiz finans sisteminin ülke finans sistemindeki yeri güçlendirilecek, faizsiz finans alanında ürün ve hizmet çeşitliliği ile insan kaynağı geliştirilecek, politika geliştirme süreçlerini destekleyecek araç ve mekanizmalar oluşturulacak.