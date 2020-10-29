İstanbul'a finansal teknopark kurulacak
2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin Türkiye'de gelişmesine yönelik yol haritası oluşturularak, İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak.
2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin Türkiye’de gelişmesi adına İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak. Programa göre atılacak değer bazı adımlar şöyle:
• Şirketlerin halka açılmasına destek olacak vergisel teşvikler sağlanacak.
• Bankaların ülkenin makroekonomik hedefleriyle uyumlu ücretlendirme stratejileri belirleyerek bütçe ve performans hedefleri koyması sağlanacak.
• Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, fintek ekosisteminin ülkede gelişmesine yönelik yol haritası oluşturulacak.
• Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından Düzenleme Deney Alanı (Sandbox) ve Endüstri Deney Alanı oluşturularak, bunlar için gerekli mevzuat değişikliği yapılacak.
• Finans Ofisi sorumluluğunda İstanbul Finans Merkezi (İFM) bünyesinde bir Finans Teknopark kurulacak.
• İlk, orta ve yükseköğretim kurumlarında finansal okuryazarlık eğitimi yaygınlaştırılacak, söz konusu eğitimin, yaygın eğitim kapsamında yetişkinlere de verilmesi sağlanacak. Çalışanlara pay edindirme programları tanımlanacak.
• Faizsiz finans sisteminin ülke finans sistemindeki yeri güçlendirilecek, faizsiz finans alanında ürün ve hizmet çeşitliliği ile insan kaynağı geliştirilecek, politika geliştirme süreçlerini destekleyecek araç ve mekanizmalar oluşturulacak.