İstanbul'a 4 günde 4 milyar TL gelecek

Özgül ÖZTÜRK

Dünyanın en büyük dört turizm fuarı arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 30 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini İstanbul’da bir araya getirecek fuara bu yıl 50 ülkeden 1000’in üzerinde firma ve 60 bin ziyaretçi bekleniyor. EMITT Fuarı’nn İstanbul ve Türkiye turizmi için çok önemli bir fırsat olduğunu belirten Hyve Group EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın şunları kaydetti:

BAKAN ERSOY AÇACAK

“Fuar sırasında 3.5-4 milyar TL’lik iş anlaşmaları imzalanıyor. Sonrasında bu oran artıyor. Fuarın açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirecek.

ÇİN’DEN DE KATILIM VAR

Bulgaristan, Makedonya, Japonya, Litvanya, Endonezya, Özbekistan, Nepal, Brezilya, Cezayir ve Malta’nın da aralarında olduğu 50 ülkeden katılımcının yer aldığı fuara Çin’den de bakanlık düzeyinde 7 kişilik bir ekip katılacak.

6 YENİ HAVAYOLU ŞİRKETİ YOLDA

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle gerçekleştirdiği ‘Turizm Yatırımcıları Forumu-TIF 2020’ etkinliğine katılan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nda slot kapasitesini büyüttükleri için yeni havayolu şirketlerinin geldiğini söyledi. Samsunlu, “2019 yılında 11 yeni havayolu şirketi geldi. Bu yıl için şu an gelmesi kesinleşen 6 havayolu var. Bu trend önümüzdeki günlerde devam edecek” dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

DEVLER LİGİNDE 4 ŞEHRİMİZ VAR

“Türkiye, dünyanın en büyük 6 turizm destinasyonu arasına girmeyi başarmış bir ülke. En çok ziyaret edilen ilk 100 şehirde ülkemizden 4 şehir; İstanbul, Antalya, Muğla ve Edirne var. Küresel marka olmuş otel yatırımlarının, Anadolu’ya yayılmasını sağlamalıyız.”