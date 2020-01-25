İstanbul ve Kuşadası küresel liman oluyor

Gemi seyahat şirketi MSC Cruises, 5 yıl aradan sonra 2021 yaz sezonunda 2 gemiyle yeniden Türkiye limanlarına dönüyor. Türkiye’ye geri dönmekten dolayı büyük bir heyecan duyduklarını belirten şirketin yönetici direktörü Angelo Capurro, “2021 yaz döneminde, İstanbul ve Kuşadası’na gerçekleştireceğimiz Ege ve Adriyatik programlarında, hep birlikte başarılı bir yıl geçireceğimizi öngörüyoruz” dedi. Angelo Capurro ve Türkiye Genel Müdürü Necla Tuncel, cruise turizmi ve şirketin gelecek planlarını paylaştı.

ARTIK İNİŞ-BİNİŞ LİMANI

Capurro, Şubat 2018 itibarıyla oluşumlarını MSC ofisi olarak yeniden yapılandırarak, Türkiye pazarında daha güçlü bir konuma gelmeyi başardıklarını dile getirdi. Necla Tuncel ise, 2021’de gemilerin Türkiye’ye dönecek olmasının kendilerini heyecanlandırdığını aktardı. Tuncel, yeni yapılarıyla birlikte öncelikli olarak Türkiye limanlarının global anlamda Cenova, Marsilya, Barselona, Dubai gibi iniş ve biniş limanı olarak belirlendiğine işaret ederek, “Sayısı 50’yi bulan tüm MSC ofisleri, İstanbul ve Kuşadası için satış yapabilecek. Böylece farklı ülkelerden gelecek yolcular, İstanbul ve Kuşadası’nı günübirlik gezmek yerine, Türkiye’ye uçarak, gemiye direkt buradan katılma imkanı elde edecek” dedi.

360 GEMİ BEKLENİYOR

Kruvaziyer gemilerin Türkiye’de en fazla uğrak yaptığı liman olan Kuşadası’nda rekor bekleniyor. Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, “Bu sene 310 gemiyle 360 bin yolcu gelecek. 2021 yılında ise 360 gemiyle yaklaşık 800 bin yolcu bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ADRİYATİK’E AÇILACAK

MSC Cruises, Türkiye’deki 15’inci yılında İstanbul ve Kuşadası’nı önde gelen limanlar arasına dahil etti. Şirketin açıklamasına göre, Ege & Adriyatik ve Doğu Akdeniz programlarını gerçekleştirecek gemilerle hem İstanbul hem de Kuşadası, şirketin seyahat programında önemli birer iniş ve biniş limanı olarak belirlendi. Şirket 2021 sezonunda iki gemiyle Türkiye limanlarında olacak.

212 BİN 500 YOLCU

MSC Fantasia, 25’er kez İstanbul ve Kuşadası’na uğrarken, MSC Lirica ise sezon boyunca 23 kez Kuşadası’nı ziyaret edecek. Gemiler bu sürede Türkiye’ye ortalama 212 bin 500 yolcu taşıyacak ve Türkiye’den 10 bin misafiri ağırlayacak.