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  3. İstanbul Üniversitesi personel alımı ne zaman? İstanbul Üniversitesi personel alımı şartları neler?
06 Haziran 2020 Cumartesi 14:35 | Son Güncelleme:

İstanbul Üniversitesi personel alımı ne zaman? İstanbul Üniversitesi personel alımı şartları neler?

İstanbul Üniversitesi personel alımı ne zaman" İstanbul Üniversitesi personel alımı şartları neler"

İstanbul Üniversitesi 542 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Alım hemşire, biyolog, diyetisyen, fizyoterapist, laborant, sağlık teknikeri, psikolog ve diğer sağlık personeli pozisyonları için yapılacak. Alıma Yeni Tip Korona Virüs (COVİD-19) Pandemi süreci nedeniyle İstanbul ili sınırları içinde ikamet eden kişiler başvuru yapabileceklerdir. Detaylar haberimizde...

İstanbul Üniversitesi personel alımı ne zaman, şartlar neler? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi 542 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuracak adaylarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olma şartı aranıyor. Başvurular https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacaktır.

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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacaktır.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

ARANILAN ŞARTLAR

1- Yeni Tip Korona Virüs (COVİD-19) Pandemi süreci nedeniyle İstanbul ili sınırları içinde ikamet eden kişiler başvuru yapabileceklerdir.

2- Başvuracak adaylarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.

5- Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları gerekmekte olup Lisans için 2018 KPSS-P3; Önlisans için 2018 KPSS- P93 ve Lise için 2018 KPSS- P94 puan türü esas alınacaktır.

6- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

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