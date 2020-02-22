'İstanbul için tüm maddi imkanları seferber ettik'

Şenay BÜYÜKKÖŞDERE

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da Valilik, Büyükşehir ve 39 belediye başkanlığıyla birlikte tek bir duruş sergileyerek, riskli ve ağır hasarlı binaların yıkım sürecini hızlı bir şekilde başlattıklarını belirtti. İstanbul’daki belediye başkanlarıyla Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı’nda bir araya gelen Kurum, “Ayrıca bu sadece bir İstanbul projesi değil, bu bir Türkiye Projesi’dir” dedi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Kurum, yaşanan depremlerin kentsel dönüşüm sürecini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi. Kartal’daki Yeşilyurt Apartmanı’nın yıkılması sonrası 81 il valiliğine gönderdikleri genelgeyle acil dönüştürülmesi gereken alanların tespitinin yapılarak bildirilmesini istediklerini hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:

DEPREM DEĞİL, BİZ YIKALIM

“Belediyelerimizin strateji belgesi çalışmalarının bir kısmı tamamlandı. 12 ilçemizden strateji belgesi geldi. Diğer belediye başkanlarımız da bu belgeleri tamamlayarak, İstanbul’un bütününde kentsel dönüşüm sürecini yürütecek adımları atmış olacağız.” Bakanlık bünyesinde bir komisyon kuracaklarını belirten Kurum, komisyonda sivil toplum örgütleri, odalar, İBB

ve ilçe belediye başkanlıklarından temsilcilerle valiliğin yer alacağını bildirdi. İstanbul’da şu ana kadar on binlerce bağımsız bölümün yıkıldığına dikkat çekerek, “Bu bir atılımdı. Birlik içerisinde ikinci bir hamle yapalım. Deprem yıkmadan biz yıkalım. İller Bankası aracılığıyla finansal destek vermeye hazırız. İstanbul’umuz için tüm maddi imkânları seferber etmeye hazırız. Hepimiz tarihi ve veballi bir dönemin eşiğindeyiz” dedi.

YAPABİLENLER DEVAM ETSİN

Çalışmaları yürütürken siyaset üstü bir bakış açısıyla hareket edeceklerini vurgulayan Kurum, “Siyasi bir kaygı gözetmeyeceğiz. Benim bu koltukta otururken kentsel dönüşüm için, vatandaşımızın sağlığı için doğru bir adım atıp atmadığım önemlidir. Eğer bu işleri yapabiliyorsam bakanlığa devam edeyim. Belediye başkanlarımız bu işleri yapabiliyorsa devam etsinler.”

YIKIMI TAMAMLAYIN

Kurum, belediyelere şöyle seslendi: “İstanbul’da 50 riskli alanda 35.606 yapı var. Sadece 5.547’si yıkıldı. Bir an önce yıkımları tamamlayın. 34.578 hektar büyüklüğünde rezerv alanımız var. 10 bin rezerv konutumuzu dönüşüme ayırıyoruz.”

KOMİSYON NE İŞ YAPACAK?

Kurum, “Komisyon kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek, hızlı bir şekilde süreci yürütecek, kira, taşınma yardımı, arsa kamulaştırma gibi tüm düzenlemeleri yapacak” dedi.