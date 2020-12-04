04 Aralık 2020 Cuma 00:15 | Son Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'nda engelli yolculara kolaylık
İstanbul Havalimanı farklı zorluklar yaşayan bireyler için havalimanı kapısından uçuş kapılarına kadar engelsiz ulaşım sağlanıyor.
İstanbul Havalimanı’nda otizm, serebral palsi, görme engeli ile hareket kısıtlılığı gibi farklı zorluklar yaşayan bireyler için havalimanı kapısından uçuş kapılarına kadar engelsiz ulaşım sağlanıyor. Uygumalar arasında özel yolcu hizmet noktaları, sesli ve görüntülü canlı destek, Braille alfabeli panolar ve hissedilebilir yüzey uygulaması da bulunuyor.