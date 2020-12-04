İstanbul Havalimanı'nda engelli yolculara kolaylık

İstanbul Havalimanı’nda otizm, serebral palsi, görme engeli ile hareket kısıtlılığı gibi farklı zorluklar yaşayan bireyler için havalimanı kapısından uçuş kapılarına kadar engelsiz ulaşım sağlanıyor. Uygumalar arasında özel yolcu hizmet noktaları, sesli ve görüntülü canlı destek, Braille alfabeli panolar ve hissedilebilir yüzey uygulaması da bulunuyor.