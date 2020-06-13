İstanbul Havalimanı'nda 3 piste eşzamanlı iniş kalkış başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nın iniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla inşa edilen üçüncü pistinde yapım çalışmalarının tamamlandığını belirterek, “Pist, 14 Haziran’da (yarın) Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle açılacak” dedi. Pistin hizmete açılmasıyla eş zamanlı iniş kalkış uygulamasının da İstanbul Havalimanı’nda başlayacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, ‘üç piste eş zamanlı iniş ve kalkış’ uygulamasının dünyada sayılı havalimanında olduğunu bildirdi.

AVRUPA’DA 2. OLACAK



Karaismailoğlu, üçüncü pistin hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı’nın da ‘üçlü paralel pist operasyonu’ yapabilecek birkaç merkezden biri olacağını belirterek, “Havalimanı üç bağımsız ve beş operasyonel piste sahip olacak. Bu sayıda pistle bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ikinci havalimanı olacak” dedi.

ARTIK BEKLEME YOK



Karaismailoğlu, başlangıçta üç pistin farklı kombinasyonlarda kullanılmasının planlandığına işaret ederek şöyle konuştu: “Trafik ağırlığına göre bazı pistler kalkış, bazı pistler iniş ya da iniş-kalkış kullanılacak. Saatlik iniş ve kalkış yapabilecek hava aracı sayısında önemli ölçüde artış sağlanacak. Saatlik iniş kapasitesi yüzde 50’nin üzerinde artacak ve havalimanında taksi süresi de yarıya inecek. Yani uçaklar artık beklemeden kalkacak.”

ABD VE UZAKDOĞU’YA UÇUŞLAR 19 HAZİRAN’DA



Yurtdışı tarifeli seferlerini açan THY 19 Haziran itibarıyla ABD’ye tarifeli seferlere başlıyor. Duyuruda THY, ABD’de 19 Haziran’dan itibaren Şikago’ya haftada 3 uçuş, 19 Haziran itibarıyla Washington’a haftada 3 uçuş, 24 Haziran itibarıyla Los Angeles’e haftada 3 uçuş ve 22 Haziran itibarıyla Miami’ye haftada 3 uçuş yapacak. Uzakdoğu’da ise 19 Haziran itibarıyla Şanghay haftada 1, 24 Haziran itibariyle Seoul haftada 2 ve 24 Haziran Hong Kong’a haftada 2 uçuş planladı. Ayrıca THY’nin 18 Haziran’da Duşanbe’ye haftada 2 uçuş, 17 Haziran itibariyle Minsk’e, 16 Haziran itibariyle Bişkek, 21 Haziran’da Almata ve 12 Haziran’da Doha’ya haftada üç sefer gerçekleştirileceği açıklandı.

LUFTHANSA TEMMUZDA



Lufthansa Group Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer de, “Temmuzda Lufthansa ve SWISS Frankfurt, Münih ve Zürih’ten Türkiye’ye olan uçuşlarını tekrar başlatıyor. Türkiye’ye Almanya ve İsviçre’den haftalık 28 uçuş olacak” dedi.

OTOBÜSTE TAVAN ÜCRET %30 DÜŞÜRÜLDÜ



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığında uygulanan tavan ücret tarifesinde yüzde 25 ile 30 arasında indirim yaptı. Buna göre, seyahat edilecek yol mesafesine göre 70 lira ile 375 lira arasında tavan ücret uygulanacak. 160 liraya satılan İstanbul-Ankara otobüs biletlerinin fiyatı ise en fazla 120 lira olacak.