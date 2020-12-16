İstanbul Havalimanı'na ‘5 yıldız'

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen ‘16th ACI Europe Awards’ kapsamındaki ‘Dijital Dönüşüm’ kategorisinde ‘En İyi Havalimanı’ olarak tescillenen İstanbul Havalimanı, ödüllerine bir yenisini daha eklemiş oldu. ‘5 Yıldızlı Havalimanı’ olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı, dünyada bu unvanı alma başarısı gösteren 8 global aktarma merkezinden biri oldu.

SAĞLIK SERTİFİKASI



Ayrıca Kovid-19 salgını sürecine özel verilen ‘5 Yıldızlı Kovid-19 Önlemli Havalimanı’ ödülünü de almaya hak kazanan havalimanı, Roma’daki Fiumicino Havalimanı, Doha’daki Hamad Uluslararası Havalimanı ve Bogota’da bulunan El Dorado Havalimanı’nın ardından bu unvana erişen dünyadaki dördüncü havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı aynı zamanda ‘Havalimanı Sağlık Akreditasyonu’ sertifikasını alan ilk havalimanı özelliğini de taşıyor. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu yaptığı açıklamada, Skytrax gibi dünya çapında önemli bir havacılık otoritesi tarafından hem ‘5 Yıldızlı Havalimanı’ hem de “5 Yıldızlı Kovid-19 Önlemli Havalimanı’ olarak değerlendirilmesinin eşine benzerine az rastlanan bir durum olduğuna dikkat çekti.