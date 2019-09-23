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İstanbul Havalimanı Polonya'ya ilham verdi

İstanbul Havalimanı Polonya'ya ilham verdi

Polonya Altyapı Bakan Yardımcısı Wild, Varşova yakınlarına inşa edecekleri havalimanı için İstanbul Havalimanı’ndan ilham aldıklarını söyledi. 

Polonya Altyapı Bakan Yardımcısı Mikolaj Wild, Varşova’nın 45 kilometre dışında, güneybatı yönünde inşa edilmesi ve ilk aşamada yılda 45 milyon yolcu kapasitesine sahip olması beklenen Merkez Havalimanı projesini kendisinin yönettiğini ve bu havalimanının son teknolojiler kullanılarak yapılacağını söyledi. “Doğu’dan Avrupa Birliği’ne (AB) açılan kapı” olarak tanımlanan Polonya’nın geçen yıl hava taşımacılığında Çin’den sonra en hızlı büyüyen ülke olduğunu belirten Wild, “Kapasiteyi artırarak bundan faydalanmak istiyoruz. Dünyadaki diğer hava bağlantı noktalarıyla işbirliği de yapmak istiyoruz. Bunlardan birisi de İstanbul Havalimanı” diye konuştu. 

THY İLE TEMASTAYIZ

Wild, İstanbul Havalimanı’nı hem finansal hem de “Avrupa’daki en büyük PPP projesi olması” yönünden dikkatlice incelediklerini ifade ederek, “İstanbul Havalimanı’nın finansal yapısı, bizim için çok ilham verici. Projede yer alan şirketlerle işbirliğini de masaya yatırıyoruz. İstanbul Havalimanı, bizim için en yakın ölçüt olacak” dedi. Wild, Avrupa’nın en büyük havalimanlarından biri olacak Merkez Havalimanı için THY ve başka bir Türk şirketiyle temas halinde olduklarını bildirdi. 

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