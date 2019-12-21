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  3. 'İstanbul Havalimanı merkez oldu, yeni yatırım yapacağız'

'İstanbul Havalimanı merkez oldu, yeni yatırım yapacağız'

'İstanbul Havalimanı merkez oldu, yeni yatırım yapacağız'

Global Exchange Başkanı Alanis, “İstanbul muazzam bir konuma sahip. İstanbul Havalimanı küresel bir merkez oldu. Türkiye’de yeni yatırımlarla ilgileniyoruz” dedi.  

Global Exchange Kurucusu ve Başkanı Isidoro Alanis, “İstanbul’u çok önemsiyoruz. İstanbul Havalimanı’ndaki performansımız umut verici. İstanbul muazzam bir konuma sahip. İstanbul Havalimanı küresel merkez oldu. Buradan aldığımız cesaretle Türkiye’deki yatırımlarımızı artıracağız” ifadelerini kullandı. Açıklamaya göre, İspanya’da kurulan Global Exchange, 22 ülkede, 55’ten fazla uluslararası havalimanında hizmet veriyor. 

İSTANBUL’DA 41 ŞUBE

Tek bir havalimanında en çok şubeye İstanbul Havalimanı bünyesindeki 41 adet şubesiyle sahip olduklarını aktaran Alanis, İstanbul’un doğuyla batı arasında muazzam bir konuma sahip olduğunu aktardı. 

51 PARA BİRİMİNİ ÇEVİRİYOR

Alanis, İstanbul Havalimanı’nın 3 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 300 destinasyona sahip olduğunu ifade ederek, İstanbul Havalimanı’nın bulunduğu bölgenin en önemli merkezi olduğunu bildirdi. Global Exchange Türkiye Genel Müdürü Ibrahim Sader ise, “İstanbul Havalimanı’nda 300’den fazla çalışanımızla 7 gün 24 saat boyunca müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Bugüne kadar, 150’nin üzerinde farklı ülkeden İstanbul Havalimanı’na gelen turistlere, 51 ayrı para biriminde en nitelikli hizmeti sağladık” dedi. 

(AA)


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