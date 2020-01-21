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İstanbul Havalimanı dünyanın yükünü aldı

İstanbul Havalimanı dünyanın yükünü aldı

Türkiye’de geçen yıl icra edilen geliş-gidiş uçak seferleriyle seyahat eden yolcuların yaklaşık yüzde 25’i İstanbul Havalimanı’nı kullandı.

Havalimanından geçen yıl 52 milyon 578 bin 8 yolcu seyahat etti. İç hatta 12 milyon 720 bin 826, dış hatta 39 milyon 857 bin 182 yolcu 2019’da havalimanında ağırlandı. Büyük taşınmanın ardından 7 Nisan’dan itibaren tam kapasite hizmet veren havalimanında, bu yıl iç hatta 80 bin 708, dış hatta 246 bin 5 ticari sefer yapıldı. 

326 BİN SEFER YAPILDI 

Geçen yıl 326 bin 713 ticari sefer icra edildi. İstanbul Havalimanı’ndan bu dönemde icra edilen geliş-gidiş seferleriyle 852 bin 943 ton bagaj, karga ve posta yükü taşındı. İç hatta 102 bin 971, dış hatta 749 bin 972 ton yük bu havalimanından nakledildi.

 


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