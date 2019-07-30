İstanbul Havalimanı Avrupa'yı da uçurdu

UFUK KORCAN

BoeIng Ticari Pazarlama Başkan Yardımcısı Darren Hulst, toplam yolcu pazarının bu yıl dünya genelinde yüzde 4.6 büyüdüğünü belirterek, “Avrupa’da büyüme ortalamaların üzerinde yüzde 6.4 oldu. Avrupa’nın bu performansında yeni açılan İstanbul Havalimanı’nın etkisi büyük. Türkiye piyasası birçok pazara göre hızlı büyüyor. Bu da dünya pazarının büyümesine katkı sağlıyor” dedi.

Dünyada ilk 10 arasında

THY’nin filosuna kattığı dördüncü Boeing Dreamliner’ın teslim töreni öncesi konuşan Hulst, İstanbul’un ticaret yollarının kesiştiği bir konumda olduğunu ifade etti. Hulst şunları söyledi: “Her yıl hava taşımacılığını tercih eden yolculara 300 bin kişi ekleniyor. Türkiye’de ticari uçak filosu 25 yılda 5 kat arttı. Bu süreçte THY de artan uçak ve yolcu sayısıyla dünyanın en büyük 10 havayolu arasına girdi.”

TÜRKİYE, ÇİN’İ SOLLAYABİLİR

Hulst, THY’nin bugün 400 noktaya direkt uçtuğunu ve 260 uçuş noktasına ulaştığını belirtti. Hulst, “İstanbul Havalimanı’nın kapasitesi 2023'te 150 milyona ulaşacak. Türkiye’nin hem Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına yakınlığı hem de turizm merkezi olması havacılık sektörünü destekliyor. Dünyanın en büyük 4 filosunun üçü Kuzey Amerika’da. Sonra Çinli şirketler geliyor. Türkiye bu performansıyla Çin’i geride bırakabilir” diye konuştu.

Filomuz daha da gençleşecek

ABD’nin Seattle kentindeki Everett Havaalanı’nında gerçekleşen törende THY adına uçağı Basın Müşaviri Yahya Üstün teslim aldı. Üstün, törende yaptığı konuşmada, 30 business + 270 ekonomi sınıfı toplamda 300 koltuğu bulunan bu gelişmiş uçağı bünyelerine katmalarının THY’nin büyüme stratejisinin planlı bir parçası olduğunu söyledi. Üstün şunları söyledi: “Bugün dünyanın en genç filolarından birine sahibiz. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl siparişini verdiğimiz 50’si kesin 10’u opsiyonlu yeni nesil uçakların ve yine geçmiş yıllarda verdiğimiz siparişlerin de teslimiyle daha da gençleşecek bir filo yapılanması olacak. Dördüncüsünü teslim aldığımız Dreamliner filomuz, bu çalışmaların ağırlıklı katma değerlerinden birine sahip. Türk mühendislerin de oluşumunda emek harcadığı bu özel tasarım uçaklardan şimdiden çok güzel geri dönüş almak bizleri mutlu ediyor.”

Turkish Cargo hızlı büyüyor

Hulst, kargo taşımacılığının ağırlık olarak sadece yüzde 1’inin havayoluyla gerçekleştirildiğinin altını çizerek, “Toplam gelirden aldığı pay ise yüzde 35. Turkish Cargo bu pazarda hızlı büyüyor. Turkish Cargo’nun büyümesine destek olmaktan mutluyuz” diye konuştu.

Stratejik ülkelerimiz arasında

BoeIng Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın da, “Türkiye, Boeing’in stratejik büyüme ülkeleri arasında. Türkiye’nin coğrafi konumu, THY'nin güçlü stratejisi ve İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin havacılıkta küresel bir oyuncu olmasına katkı sağlıyor” dedi.

6.8 trilyon dolarlık 44 bin uçağa ihtiyaç var

Önümüzdeki 20 yılda dünya genelinde 44 bin yeni uçağa ihtiyaç duyulacağının altını çizen Darren Hulst, bu uçakların değerinin 6.8 trilyon dolar olduğunu ifade etti. Hulst, “Her yıl 2 bin civarı uçak talebi var. Boeing ve Airbus’ın toplam yıllık üretimi ise 1.700 civarı" dedi.

Uçuş ağı genişliyor

Hulst, değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Sektördeki teknolojik değişimler uçuş mesafelerini uzatırken maliyetlerin de gerilemesini sağlıyor. Uzun hatların üçte biri son 10 yılda açıldı. THY’nin uçuş ağı 777 ve 787 modellerimizle uzak yerlere açılıyor."