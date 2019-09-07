Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. İstanbul Havalimanı 30 milyon yolcuyu ağırladı

İstanbul Havalimanı 30 milyon yolcuyu ağırladı

İstanbul Havalimanı 30 milyon yolcuyu ağırladı

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, 6 Nisan'daki büyük taşınmanın ardından bugüne kadar 30 milyon yolcu ağırladıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

İstanbul Havalimanı'nda, 6 Nisan'daki büyük taşınmadan bugüne kadar 30 milyon yolcunun ağırlandığı belirtildi.

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nda yolcuların benzersiz bir seyahat deneyimi yaşaması için durmadan çalışıldığı aktarıldı.

Paylaşımda, "Bugüne kadar ağırladığımız 30 milyon yolcumuza teşekkür ediyoruz. Birlikte nice güzel yolculuklara." ifadeleri kullanıldı. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fahriye Evcen: Kelimelerle anlatılmaz
'Ablam yaşında kadın, ne aşkı?'
Ünlü oyuncudan müjdeli haber
Yağmur Tanrısevsin hayal kırıklığı yaşadı
Aleyna Tilki'ye etten duvar!
<p>Finike ilçesinde yaşayan emekli veteriner hekim Prof. Dr. Görgül, Fethiye´deki tatili sırasında Ö

72 Yaşında ´Bangee Jumping´ Yaptı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Uzay aracı ile bağlantı koptu: Hindistan Ay'a inemedi

Tünel tamamlanıyor! Havalimanı metrosunda ışık göründü