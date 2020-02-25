İstanbul bölgesel girişim üssü oluyor

Böylece girişimcilerin küresel bağlantılara ulaşması anlamında çok önemli bir işbirliğine imza atıldı.

KÜRESEL OYUNCU

Törende konuşan ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin yaygınlaşması ve girişimcilik modellerinin çeşitlenmesi noktasında daha çok katkı vermek gerektiğine değinirken, “Ancak bu sayede bölgemizdeki girişimciler küresel ticaret düzeyinde birer oyuncu olabilirler. Küresel düzeyde girişimci olmanın yolu da öncelikle, bölgesel bir girişimcilik merkezi olmamızla gerçekleşebilir” dedi.

TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ ADIM



Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise konuşmasında bu işbirliğinin Türkiye için çok önemli bir adım olduğuna işaret ederek, girişimcilik ofislerini çok önemsediklerinin altını çizdi. ICC Genel Sekreteri John Denton da tüm dünyada kaliteli ortaklıklar kurduklarından bahsederken “Bunlardan en önemlilerinden birisi Rifat bey, TOBB ve Türk şirketleriyle kurduğumuz ortaklıklar” dedi. Denton, İstanbul’u Kafkasya ve Ortaasya’nın girişimcilik merkezi yapmak istediklerini ifade etti. Facebook Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş ise merkezin girişimciye yardım edeceğini söyledi.