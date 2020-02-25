Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,13
  • 6,6597
  • 333.329
  • 114789
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. İstanbul bölgesel girişim üssü oluyor

İstanbul bölgesel girişim üssü oluyor

İstanbul bölgesel girişim üssü oluyor

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Girişimcilik Merkezi, İstanbul'da bölge ofisi kurarak, TOBB, Facebook ve Habitat'ın işbirliğinde oluşturulan ‘Facebook İstasyon'a ortak oldu.

Böylece girişimcilerin küresel bağlantılara ulaşması anlamında çok önemli bir işbirliğine imza atıldı.

KÜRESEL OYUNCU

Törende konuşan ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin yaygınlaşması ve girişimcilik modellerinin çeşitlenmesi noktasında daha çok katkı vermek gerektiğine değinirken, “Ancak bu sayede bölgemizdeki girişimciler küresel ticaret düzeyinde birer oyuncu olabilirler. Küresel düzeyde girişimci olmanın yolu da öncelikle, bölgesel bir girişimcilik merkezi olmamızla gerçekleşebilir” dedi.

TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ ADIM

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise konuşmasında bu işbirliğinin Türkiye için çok önemli bir adım olduğuna işaret ederek, girişimcilik ofislerini çok önemsediklerinin altını çizdi. ICC Genel Sekreteri John Denton da tüm dünyada kaliteli ortaklıklar kurduklarından bahsederken “Bunlardan en önemlilerinden birisi Rifat bey, TOBB ve Türk şirketleriyle kurduğumuz ortaklıklar” dedi. Denton, İstanbul’u Kafkasya ve Ortaasya’nın girişimcilik merkezi yapmak istediklerini ifade etti. Facebook Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş ise merkezin girişimciye yardım edeceğini söyledi.


'İkisi arasında kalınca bocaladım'
Hercai dizisinde flaş ayrılık!
'Aramızdaki bağ bir imza ile bitti!'
Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
İddialar doğru çıktı! Ece yasak aşkını itiraf etti

Her yerde aranan 3 liseli kızın görüntüleri ortaya çıktı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

LGS Şubat ayı örnek soruları yayında! İşte LGS 2020 sözel ve sayısal örnek soruları

Yasa dışı ticareti yapılmak istenen 8 alligator tortoise ve 4 mahmuzlu kaplumbağa ele geçirildi