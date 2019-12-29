'İstanbul' 7 kat fazla kazandırır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ, Atatürk Havalimanı için yıllık KDV dahil 165 milyon 55 bin 383 dolar veriyordu. İstanbul Havalimanı için ise İGA yıllık 1 milyar 45 milyon euro ödeyecek. Böylelikle devletimizin elde ettiği kar yaklaşık 7 katına çıkacak” dedi.