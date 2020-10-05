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05 Ekim 2020 Pazartesi 00:00 | Son Güncelleme:

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün yapılacak

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün yapılacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen kısa çalışmaya ilişkin ödemeler devam ediyor. Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödenekleri bugün hesaplara yatırılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.

Sistemde IBAN bilgileri bulunmayanlara PTT üzerinden ödeme yapılacak.

Yeni haftada Nakdi Ücret Desteği ödemeleri de gerçekleştirilecek. Eylül ayı ödemeleri 8-9 Ekim'de hesaplara aktarılacak.

Ödemeler yine banka hesapları üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.  

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