03 Eylül 2020 Perşembe 11:39 | Son Güncelleme:
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Son Dakika Haberleri.. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan işsizlik ve kısa çalışma ödemelerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk, "Ağustos ayını ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı" dedi.
Son dakika haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan işsizlik ve kısa çalışma ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Ağustos ayını ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı" dedi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız