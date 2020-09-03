İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı

Son dakika haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan işsizlik ve kısa çalışma ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Ağustos ayını ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı" dedi.