İşsizlik maaşı ne kadar? İŞKUR İşsizlik maaşı 2019 nasıl alınır?

İşsizlik maaşının nasıl alındığı 2019 yılında da yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor. İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik ödeneği, sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanıyor. İşte hesaplama dair detaylar ve merak edilen soruların cevapları…

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELER?

Bilindiği üzere herkes işsizlik maaşından faydalanamıyor. İşsizlik maaşı almak için gerekli şartlar bulunuyor. İŞKUR’un sitesinde yer alan bilgilere göre bu şartlar:

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR'a şahsen ya da www.iskur.gov.tr veya https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu üzerinden başvurulmaları gerekmektedir.