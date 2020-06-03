İşsizlik maaşı nasıl alınır, ne kadar? İŞKUR İşsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?

İşsizlik maaşı nasıl alınır, ne kadar? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) belirli süre ve miktarda işsiz kalan vatandaşa ödeme yapıyor. İşsizlik ödeneği kazanan kişilere ayrıca genel sağlık sigortası primleri, yeni bir iş bulma, meslek geliştirme ve edinme imkanı da sunuyor. İşsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir? İşsizlik maaşı alabilmek için en önemli şartın bireyin kendi istek arzusu dışından işsiz kalmış olması gerekiyor. Haberimizin içerisinden işsizlik maaşı hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş yerinizle sözleşmeyi feshettiğiniz tarihten en geç 30 gün sonra işsizlik maaşına başvuru yapmak gerekiyor. İŞKUR ofislerine gidip yüz yüze başvuru yapıldığı gibi internet adresinden de online olarak başvuru yapılabilir.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

İŞSİZLİK ÖDEĞİNDE KAZANILAN HİZMETLER NELERDİR?

İşsizlik maaşı alan kişiler bazı hizmetlerden yararlanabiliyor. İşte o imkanlar;

-İşsizlik Ödeneği

-Genel Sağlık Sigortası Primleri

-Yeni bir iş bulma

-Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi