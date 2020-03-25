İşsizlik maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İ

İşsizlik maaşı şartları merak ediliyor. İşsiz bir vatandaşa işsizlik maaşı olarak ödenebilecek en yüksek tutar, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Her vatandaş işsizlik maaşı alamıyor. İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları için detaylar haberimizde…

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

İŞKUR üzerinden verilen ödemeler için yasada belirtilen şartları taşımak gerekiyor. Kendi isteği veya imkanları doğrultusunda işsiz kalan vatandaşlara devlet tarafından işsizlik maaşı sağlanıyor.

İşsizlik maaşı almak için; İŞKUR'a şahsen ya da İŞKUR’un internet sitesi ile e-devlet üzerinden başvuru yapılması gerekiyor.

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İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR üzerinden verilen işsizlik maaşı almak için belirli şartlar bulunuyor. İşsizlik maaşı şartları 2020 şu şekilde;

-Kendi istek ve imkanları dışında işsiz kalmak.

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak.

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak.

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.