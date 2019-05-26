İşsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2019 işsizlik maaşı ne zaman yatacak?

“İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?” sorusu merak ediliyor. İşsizlik maaşı bayram öncesi ödenecek mi? İŞKUR tarafından belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar işsizlik ödeneği alıyorlar. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. İŞKUR tarafından belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar işsizlik ödeneği alıyorlar. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Ödeme tarihlerinin bayrama denk gelmesi akıllarda soru işareti oluşturdu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk işsizlik ödeneği ödemesinin ne zaman yapılacağını açıkladı.

İŞSİZLİK MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

İşsizlik maaşı her ayın 5'inde düzenli olarak ödenmektedir. İşsizlik maaşları haziran ayında Ramazan Bayramı ile aynı tarihe denk geliyor. Bu sebeple de vatandaşlar maaş ödemesinin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyorlar.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 31 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NEDİR?

İŞKUR’un resmi internet sitesin yer alan bilgilere göre işsizlik maaşı alma şartları şu şekildedir:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

İşsizlik maaşında bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılardan isteğe bağlı prim ödeyenler sandıklara tabi sigortalılar ve ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler işsizlik sigortası kapsamındadır.