İşsizlik maaşı almak için gereken şartlar neler? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

İşsizlik maaşı almak için gereken şartlar neler? sorusu konuyla ilgilenen bireyler tarafından aratılmaya başladı. İşsizlik maaşı çalışma durumundayken herhangi bir sağlık yetersizliği ya da özrü olmadan, işini kaybeden vatandaşların sigortadan aldıkları maaşa deniyor. İşini kaybeden, zor durumda olan ve paraya ihtiyacı olanlar işsizlik maaşı almanın şartlarını araştırıyor ve öğrenmek istiyor. Peki, Kimler işsizlik maaşı alabilir? Haberimiz içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz

İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELER?

Bilindiği üzere herkes işsizlik maaşından faydalanamıyor. İşsizlik maaşı almak için gerekli şartlar bulunuyor. İŞKUR’un sitesinde yer alan bilgilere göre bu şartlar:

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

Altı ay süreyle işlem görmeyen hesaplardaki ödenekler İşsizlik Sigortası Fonuna sigortalı bazında emanet olarak alınmaktadır. Beş yıllık dönemde başvuran sigortalı işsizlere hak etmiş oldukları işsizlik ödenekleri emanet hesaptan ödenmektedir. Söz konusu süreyi geçirenlere ödeme mahkeme kararıyla yapılabilmektedir.