İşsizlik maaşı 2021 ne kadar oldu? İşsizlik maaşına ne kadar zam geldi?

2021 yılında ödenecek işsizlik maaşı ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2021 yılı asgari ücreti bugün gerçekleştirilen son toplantıdan sonra açıklanacak. Asgari ücretin artması ile işsizlik maaşlarında da artış yaşanacak. İşsizlik maaşı en az 180 gün, en fazla 300 gün süre ile veriliyor. Ödemeler aylık olarak yapılıyor. Peki, işsizlik maaşı 2021 ne kadar oldu? İşsizlik maaşına ne kadar zam geldi?

İŞSİZLİK MAAŞI 2021 NE KADAR OLDU?

2021 yılı işsizlik maaşı henüz belli olmadı. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından işsizlik maaşları da belirlenmiş olacak.

Geçtiğimiz haftalarda pandemi dönemiyle birlikte gündemimize daha çok giren kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ile ücretsiz izindekilere ödenen nakdi ücret desteği miktarlarının zamlanacağı da duyurulmuştu. Yeni rakamlar ocak ayı ile birlikte geçerli olacak. Bu ödenekler brüt asgari ücrete göre belirlendiği için ocak ayında belirlenecek yeni asgari ücretle birlikte ödenekler de artmış olacak.

2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADARDI?

İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI SÜRESİ

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.