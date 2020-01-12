İşsizlik maaşı 2020 ne kadar oldu? İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bir işsize işsizlik parası olarak ödenebilecek en yüksek tutar brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. 2020 için işsizlik ödeneğinin üst sınırı 2.336 TL oldu. Asgari ücret üzerinden çalışan bir kişiye ise 1.168 TL işsizlik parası verilebilecek. 2020 işsizlik maaşı hesaplama yöntemine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

İŞSİZLİK MAAŞI 2020 NE KADAR OLDU?

Bir işsize işsizlik parası olarak ödenebilecek en yüksek tutar brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. 2020 için işsizlik ödeneğinin üst sınırı 2.336 TL oldu. Asgari ücret üzerinden çalışan bir kişiye ise 1.168 TL işsizlik parası verilecek. Ancak bu miktar mayısta işsiz kalanlar için geçerli.

İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden işsizlik ödeneği başvurularının nasıl yapılacağı açıklandı.

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELER?

Bilindiği üzere herkes işsizlik maaşından faydalanamıyor. İşsizlik maaşı almak için gerekli şartlar bulunuyor. İŞKUR’un sitesinde yer alan bilgilere göre bu şartlar:

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,