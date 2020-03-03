İşsizlik maaşı 2020 başvuru şartları nedir? İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar?

İşsizlik maaşı alma şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 İşsizlik maaşı ne kadar? İŞKUR tarafından belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar işsizlik ödeneği alabiliyorlar. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanıyor. Detaylar haberimizde sizlerle.



İŞSİZLİK MAAŞI 2020 NE KADAR OLDU?

Bir işsize işsizlik parası olarak ödenebilecek en yüksek tutar brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. 2020 için işsizlik ödeneğinin üst sınırı 2.336 TL oldu. Asgari ücret üzerinden çalışan bir kişiye ise 1.168 TL işsizlik parası verilecek. Ancak bu miktar mayısta işsiz kalanlar için geçerli.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NEDİR?

Bilindiği üzere herkes işsizlik maaşından faydalanamıyor. İşsizlik maaşı almak için gerekli şartlar bulunuyor. İŞKUR’un sitesinde yer alan bilgilere göre bu şartlar:

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

İşsizlik sigortası 5510 sayılı Kanun’un 4/A’lısı olarak ifade edilen işçiler için uygulanır. Yani iş sözleşmesiyle bir veya birden çok işverene bağlı çalışanlar, işsiz kaldıklarında işsizlik maaşından yararlanabilir.

120 GÜN KESİNTİSİZ PRİM ÖDEME ŞARTI KALKTI

Bu kişilerle birlikte film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları da işsizlik sigortasından yararlanabilir. Diğer yandan kısmi süreli çalışan kişiler ve taksi, dolmuş şoförleriyle turizm rehberleri de işsizlik sigortası primi ödemeleri halinde işsizlik sigortasından maaş alabilir. İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için son 3 yılda en az 20 ay prim ödemiş olmak gerekiyor. Yapılan düzenlemeyle işsizlik sigortasından yararlanmak için gerekli son 120 gün kesintisiz prim ödeme şartı kaldırıldı. Bu sayede devamsızlık nedeniyle prim ödemesinde kesinti olan kişiler de iş sözleşmesinin devam etmesi şartıyla işsizlik maaşı alabiliyor. Son 3 yılın tamamında prim ödeyen işçiler 10 ay, 30 ay prim ödeyen işçiler 8 ay, 20 ay prim ödeyenler ise 6 ay işsizlik maaşı hakkı kazanıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.