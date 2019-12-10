İşsizlik maaşı 2019 ne kadar? İşsizlik maaşı başvuru şartları nedir? İşte hesaplama yöntemi

İşsizlik maaşı alma şartları ve hesaplamanın nasıl yapıldığı araştırılıyor. İşsizlik maaşı ne kadar? Türkiye İş Kurumu tarafından belirtilen şartları taşıyan vatandaşlara işsizlik ödeneği veriliyor. İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELER?

Bilindiği üzere herkes işsizlik maaşından faydalanamıyor. İşsizlik maaşı almak için gerekli şartlar bulunuyor. İŞKUR’un sitesinde yer alan bilgilere göre bu şartlar:

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,