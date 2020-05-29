İsrailli iş insanları pandemi sürecinde Türkiye'ye yöneldi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İsrail İş Konseyi Başkanı İbrahim Sinan Ak, "Çin ile yaşanan Kovid-19 krizi sonrasında İsrailli üretici ve ithalatçılar alternatif aramak zorunda kaldı. Bu süreçte, İsrailli iş insanları, coğrafi yakınlığı ve üretim kalitesine göre makul fiyatlar ile ticaret yapabildikleri Türkiye’ye yöneldi." dedi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin 2013'ten bu yana 5-6 milyar dolar bandında seyreden İsrail ile dış ticaret hacmi, 4 milyar 464 milyon doları ihracat, 1 milyar 601 milyon doları ithalat olmak üzere geçen yıl 6 milyar 65 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu yıla gelindiğinde ilk çeyrekte İsrail ile gerçekleştirilen ihracatta artış, bu ülkeden yapılan ithalatta ise azalış gözlenirken, bu sonuçlarla dış ticaret hacminde artış yaşandı.

İsrail'e ihracat ocak-mart döneminde 2019'un aynı sürecine kıyasla yüzde 4,9 artarak 1 milyar 173 milyon dolar oldu. Aynı dönemde İsrail'den yapılan ithalat ise yüzde 1,4 azalarak 464 milyon 375 bin dolara geriledi. Böylece iki ülke arasında 2019'un ilk çeyreğinde 1 milyar 589 milyon 220 bin dolar olan dış ticaret hacmi 2020'nin aynı döneminde yüzde 3 artarak 1 miyar 636 milyon 994 bin dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin belirginleşmeye başladığı ve dış ticareti olumsuz etkilediği nisan ayına gelindiğinde, Türkiye'nin İsrail'e ihracatında yüzde 32,9'la önemli düşüş yaşandığı görüldü.

"Birçok İsrailli şirket, siparişlerini Çin'den Türkiye'ye yönlendirdi"

Türkiye'nin İsrail ile dış ticaretinde yaşanan gelişmeler ve ikili ekonomik ilişkilerin geleceği hakkında değerlendirmelerde bulunan DEİK Türkiye-İsrail İş Konseyi Başkanı İbrahim Sinan Ak, Türkiye ile İsrail arasında 1 Mayıs 1997 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'nı takiben İsrail ile ticaret hacminin geçen yıl 6,6 milyar dolar ile maksimum seviyeye çıktığını belirtti.

Ak, Türkiye'nin İsrail'e ihracatında başlıca ürünlerin demir çelik, tekstil, kara, deniz ve hava araçları ile seramik ve cam ürünleri olduğunu söyledi.