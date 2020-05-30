İsrail dış ticarette Türkiye'ye yöneldi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İsrail İş Konseyi Başkanı İbrahim Sinan Ak, “Çin’le yaşanan Kovid-19 krizi sonrasında İsrailli üretici ve ithalatçılar alternatif aramak zorunda kaldı. Bu süreçte, İsrailli iş insanları, coğrafi yakınlığı ve üretim kalitesine göre makul fiyatlarla ticaret yapabildikleri Türkiye’ye yöneldi” diye konuştu. Ak, ülkede ilk vakanın çıkmasının ardından İsrail’in Çin uçuşlarını hemen durdurduğunu ve birçok İsrailli şirketin siparişlerini Türkiye’ye yönlendirdiğini söyledi. Ak, Türkiye’nin coğrafi konum avantajını kullanarak, tedarik zincirindeki konumunu daha da güçlendirebileceğini belirtti.

AVRUPA’YI BIRAKTILAR



Ak şunları kaydetti: “Bu süreçte İsrail’e tıbbi malzeme ve gıda ürünleri başka ülkelerden ulaştırılamadığından, ürünler Türkiye’den ya da Türkiye üzerinden İsrail’e getirildi. Avrupa ile ticaret yapan bir çok ithalatçı da oradaki sıkıntılar nedeniyle Türkiye’ye yöneldi.”