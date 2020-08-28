İsmail Cem Öztürk: Matbaacılık sektörü pandemiden ciddi anlamda etkilendi

Dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci sebebiyle insan sağlığı hususunda hassas bir yaklaşım sergilediklerini belirten Öztürk, "Pandemi ile ilgili bilinen ve en temel tedbirlerden olan sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları pandeminin çıktığı ilk dönemden itibaren tüm çalışanlarımız tarafından uygulanmaktadır. Alınan önlemler görevli çalışma arkadaşlarımız (sağlık ekibi, iş güvenliği uzmanları, idari ekip) tarafından sürekli denetlenerek süreci başarılı bir şekilde yönetmeye devam ediyoruz" dedi.

Başarılı iş insanı, dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci sonrası matbaacılık sektörünü bekleyen ‘yeni normal’ hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Öztürk, herkesin merak ettiği “Matbaacılık sektöründe yeni normal nasıl olacak? Pandemi sonrası ne tarz önemler alındı?” sorusuna ise;

"Çalışma ve dinlenme alanlarında sosyal izolasyon, Düzenli periyotlarda sağlık ekipleri tarafından vücut ısı kontrolleri,

Tüm alanlarda zorunlu maske kullanımı, Kontrollü misafir kabulü, Ortam hijyenini sağlamak amacıyla düzenli periyotlarda dezenfeksiyon uygulaması ve benzeri önlemler yeni normalimizde olmazsa olmazlarımız arasındadır." açıklamalarda bulundu.

İsmail Cem Öztürk kimdir?

İsmail Cem Öztürk, 1981 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Özel Bilfen Lisesinden mezun olduktan sonra yükseköğretimini Doğuş Üniversitesi'nde tamamlayıp Bilfen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak göreve başladı.

Hem iş insanı hem de müzik tutkusuyla birçok kez gündeme gelen Öztürk, iş hayatındaki görevinin yanı sıra DJ olarak sahnelerde boy gösteriyor.