İşletmeler açılışa hazır... 'Maske ve mesafe'ye dikkat!

Mart ortasından bu yana kapalı olan işletmeler bugün kapılarını açıyor. Bugünden itibaren seyahat kısıtlaması kalkarken, restoran, lokanta, kafe, pastane, kıraathane gibi işletmeler faaliyete geçecek. Müze ve ören yerleri, spor tesisleri, yüzme havuzları, kaplıcalar ve sürücü kursları açılacak. Etkinlikler ve konserler başlayacak. Başta AVM’ler olmak üzere mağaza, kafe ve restoranlar tüm hazırlıklarını yaparken, iş dünyası temsilcileri ve işletme yöneticileri de vatandaşlara ‘Alınan önlemlere titizlikle uyalım. Maske+mesafe+hijyen kuralına uyalım’ çağrısı yaptı.

ANKARA TİCARET ODASI (ATO) BAŞKANI GÜRSEL BARAN: KURALA UYARAK HAYATA KARIŞALIM



Salgının ne sağlığımıza ne de ekonomimize zarar vermesine izin vermemeliyiz. Zor günler geçirdik, yeniden toparlanmak zaman alacak. Vatandaşlarımızı, ticaret hayatının içindeki üyelerimizle dayanışmaya davet ediyorum. Sosyal mesafe, maske ve hijyene uyarak hayata karışalım, ekonomiye can olalım. Ertelediğimiz alışverişi yapalım. Sosyal hayatımızı sürdürelim.

İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ: ELİMİZ İŞTE GÖZÜMÜZ TEDBİRLERDE OLSUN



Yılın ikinci yarısını hijyen kalkanı ile ‘virüs geçirmez’ yapmak bizim elimizde. Kovid-19’u kendimizi izole ederek değil, virüsü izole ederek yeneceğiz. Mağazaların, iş yerlerinin kapısında asılan ‘açık/kapalı’ yazılarını ‘koronavirüse kapalı/güvenli üretim ve tüketime açık’ hale getireceğimiz süreç başladı. Bugünden itibaren elimiz işimizde, gözümüz sağlık tedbirlerinde olacak.

AVM VE MAĞAZA YÖNETİCİLERİ: TÜM TEDBİRLERİ ALDIK



Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan: Pandeminin ve risklerin devam ettiğinin bilincindeyiz. Üst düzeyde tedbirlerimizi aldık. Vatandaşa sürekli anonslar ile hatırlatmalar yapacağız.

Trump Towers İstanbul Genel Müdürü Bülent Kural: Artık misafirlerimizin en büyük kriteri hijyen koşulları olacak. Biz de bu sürecin iyi yönetilmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Önceliğimiz ziyaretçilerimizin güvenliği ve sağlığı olacak.

İstinyePark Genel Müdürü Uğur Berk: Normalleşme sürecinde alınan önlemlere ziyaretçilerin de titizlikle riayet etmesiyle, salgın en güvenli şekilde atlatılacak.

Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai: Normalleşme döneminde hijyen kuralları çerçevesinde müşterilerimize en iyi hizmeti vereceğiz. 1 Haziran’da kapılarını açacak işletmelere mutfağa dönüş sürecinde destek olacağız.

‘KISA SÜREDE EKONOMİDE BİR CANLANMA BEKLİYORUZ’



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan normalleşme süreciyle birlikte bugünden itibaren birçok esnaf ve sanatkarın ticari faaliyetlerine kaldığı yerden devam edeceğini belirterek “Bu süreçte devletimizin sağladığı tüm imkânlar ve desteklerle esnafımızın işlerinin kısa sürede yeniden canlanmasını ve ekonomik aktivitenin eskiye dönmesini bekliyoruz” dedi. Bakan Pekcan şunları söyledi: “Esnaf ve sanatkarımız, faaliyetlerini sürdürürken Kovid-19’a yönelik alacakları tedbirler konusunda bilgilendirildi. Bu süreçte esnafımızın ‘maske, mesafe ve temizlik’ tedbirlerine sonuna kadar riayet edeceğinden kuşkumuz yok.”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, verdikleri destek ve eğitimlerle ekonominin can damarı esnafın her zaman yanında olduklarını belirterek, “Omuz omuza vererek bu mücadelenin kazananı biz olacağız” ifadesini kullandı.