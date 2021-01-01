01 Ocak 2021 Cuma 13:38 | Son Güncelleme:
İslahiye Dervişpaşa'da 2+1 daire satışa çıkarıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesi Dervişpaşa Mahallesi'nde 2+1 daire Islahiye İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icradan satışa çıkarıldı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Islahiye İcra Dairesi Müdürlüğü İslahiye Dervişpaşa'da 2+1 daireyi satışa çıkardı.
Açık artırmayla yapılacak ihaleye elektronik ortamda da teklif verilebilecek. Daireyi satın almak isteyenler Birinci Satış Günü olan 10 Şubat 2021’de 14:30 - 14:35 arası saatleri arası ile İkinci Satış Günü olan 8 Mart 2021’de 14:30 - 14:35 arası saatleri arasında ihaleye katılabilecek.
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