İslahiye Dervişpaşa'da 2+1 daire satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Islahiye İcra Dairesi Müdürlüğü İslahiye Dervişpaşa'da 2+1 daireyi satışa çıkardı.

Açık artırmayla yapılacak ihaleye elektronik ortamda da teklif verilebilecek. Daireyi satın almak isteyenler Birinci Satış Günü olan 10 Şubat 2021’de 14:30 - 14:35 arası saatleri arası ile İkinci Satış Günü olan 8 Mart 2021’de 14:30 - 14:35 arası saatleri arasında ihaleye katılabilecek.

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