İŞKUR'dan annelere destek geldi! İŞKUR işte anne projesine nasıl başvurulur, şartlar neler?

İŞKUR işte anne projesine nasıl başvurulur? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. TÜRKİYE İş Kurumu, İşte Anne Projesi adı altında 0- 15 yaş arası çocuğu olan annelere her ay 2420 liraya varan gelir sağlayacak.Söz konusu proje 26 gün üzerinden olarak hesaplanarak günlük 77 TL olarak ödeme yapılıyor. Projede bazı şartları aranıyor. İŞKUR işte anne projesine nasıl başvurulur, şartlar neler? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

İŞTE ANNE PROJESİ NEDİR?

İşte Anne Projesi kapsamında sunulan destekten yararlanmak için Yönetmeliğin 32’nci maddesinde belirtilen mesleki eğitim kurslarına katılma şartlarına ve 52’nci maddesinde belirtilen işbaşı eğitim programlarına katılma şartlarına kurs/program süresince haiz olunması gerekmekte olup ayrıca projeden yararlanacak kadınların kurs ve programlara katılmadan önce iş ve meslek danışmanlığı hizmetinden yararlanması gerekmektedir.

İşte Anne Projesi kapsamında sunulan destekten, sosyal yardım ya da sosyal ve ekonomik destek alan kadınlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın (Bakanlık) kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet sunan kuruluşlarından faydalanan kadınlar öncelikli olmak üzere Genel Müdürlük tarafından belirlenecek gruplar içerisinde yer alan diğer kadınlar da yararlanabilecektir. Projeden yalnızca 0-15 yaş arasında (15 yaş dâhil) çocuğu olan kadınlar yararlanabilecek olup çocuğun proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması projeden yararlanmaya engel olmayacaktır. Kadınların evlatlık edindiği çocukları için de destekten yararlanma hakkı bulunmaktadır.

“Sanayi Sektöründeki Mesleklerde Düzenlenen Mesleki Eğitim Kurslarına ve İmalat Sektöründeki Mesleklerde Düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına Katılan Kadınlara Çocuk Bakım Desteği Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar” kapsamında düzenlenen kurs veya programlara katılanlardan çocuk bakım desteğinden yararlanma şartlarını taşıyanlara ayrıca Bakım Desteği de ödenebilecektir.

İŞTE ANNE PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabiliyor.

- İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak.

- İşverenin birinci veya ikinci dereceden akrabası ya da eşi olmamak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak.

- Desteğe başvurulduğundan önceki 3 ay işverenin çalışanı olmamak.

- Desteğe başvurulduğu tarihten önceki son 1 ayda emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak.

- İş ve meslek danışmanlığından faydalanmış olmak.

400 LİRA ÇOCUK BAKIM PARASI DA VERİLİYOR

Sanayi sektöründeki işbaşı eğitim programına katılan annelere, cep harçlığının yanı sıra 2-5 yaş arası çocukları için, program boyunca aylık 400 lira bakım desteği veriliyor. Örneğin, imalat sanayiinde düzenlenen işbaşı eğitim programına katılan bir anne, 2019 yılında 6 ay boyunca aylık 2 bin 20 TL harçlık ve 400 TL bakım desteği olmak üzere toplam 2 bin 420 lira alabilecek.

KURS VE PROGRAMLAR

Proje en az yüzde elli istihdam garantili mesleki eğitim kursları (MEGİP dâhil) ile işbaşı eğitim programlarında uygulanacaktır. Projeden yararlanacak kadınların, İş Kulüpleri’nin bulunduğu İl müdürlüklerinde yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmetinden yararlanmak üzere İş Kulübüne yönlendirilmesi ve Kulüp çalışmalarından faydalanması sağlanacaktır. Yönlendirme ve yararlandırma aşamasında İşte Anne Birimleri ve İş Kulüpleri koordineli bir biçimde çalışacaktır. İş Kulübü bulunmayan illerde ise kadınların öncelikle iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanması sağlanacaktır.

Projeden yararlanacak kadınlar; İş Kulübü bulunan illerde Kulüp çalışmalarından faydalanması, İş Kulübü bulunmayan diğer illerde ise iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlandırılmasının ardından durumlarına uygun en az yüzde elli istihdam garantili mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarına yönlendirilecektir.

İŞTE ANNE PROJESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınların çocuk sahibi olduklarını gösterir belgeyi İl Müdürlüğüne ibraz etmesi gerekmektedir.

Ayrıca, “Sanayi Sektöründeki Mesleklerde Düzenlenen Mesleki Eğitim Kurslarına ve İmalat Sektöründeki Mesleklerde Düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına Katılan Kadınlara Çocuk Bakım Desteği Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar” kapsamında düzenlenen kurs veya programlara katılanlardan çocuk bakım desteğinden yararlanma şartlarını taşıyan kursiyer/katılımcıların ilgili mevzuat kapsamında talep edilen belgeleri de ibraz etmesi gerekmektedir.

İDARİ VE MADDİ YATIRIMLAR

İl Müdürlüğü İşte Anne Projesi kapsamında sunulan destek kapsamında kursiyer/katılımcı taahhütnamesinde belirtilen hususlara uyulmaması, gerçeğe aykırı beyanda bulunulmasının tespiti nedenleri ile kursiyerin/katılımcının kurs/programla ilişiğini keserek durumu aynı gün içinde yazılı olarak kursiyere bildirir. Yapılan ödemeler tespit tarihinden itibaren yasal faizi ile kursiyer/katılımcıdan tahsil edilir ve kursiyer/katılımcı Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve Genelgesi ile belirlenen süreler boyunca kurs veya programlardan yararlanamaz. Aykırılığın genel zamanaşımı süresi içinde teftiş veya inceleme yoluyla ya da yargı kararı ile tespiti halinde de ilgili yaptırımlar uygulanır.

İŞTE ANNE PROJESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Bu imkandan yararlanabilmek için annelerin, sanayi sektöründeki mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki işbaşı eğitim programlarına katılmaları gerekiyor. Başvuru için çocuklara ait nüfus cüzdanıyla, kreş ve gündüz bakımevi faturası ve istenilen belgelerle birlikte kurs programı düzenleyen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne veya hizmet merkezlerine müracaat edilecek.

İŞTE ANNE PROJESİ NE KADAR SÜRÜYOR?

İşsizlerin mesleki yeterliliklerini geliştirmelerini ve tecrübe edinmelerini sağlamayı amaçlayan işbaşı eğitim programları, çalışanların işgücü piyasasında kendilerini tanıtmaları açısından da önemli bir fırsat sağlıyor. İşbaşı eğitim programı, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde 6 ay, diğer sektörlerde 3 ay kadar uygulanıyor.