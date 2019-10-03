İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama: 2019 İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı?

İŞKUR TYP başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. TYP kura sonuçları açıklandı mı? İş arayan vatandaşlar İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlara belirtilen tarihlerde başvurularını gerçekleştiriyorlar. TYP başvurularını yapan adaylar heyecanla seçim aşamasını bekliyorlar. Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunuyor. Kazanan vatandaşlar devlet dairesinde çalışma imkanına sahip olacak. Toplum Yararına Programı ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

İŞKUR KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura tarihleri kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Aşağıda bulunan link üzerinden başvuru yaptığınız ilana tıklayarak ilanı seçmeniz gerekiyor. Daha sonra ilan içerisinde seçim aşaması kısmında kura ile ilgili detaylara yer veriliyor.

Kura sonucu 7 Kasım ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında istihdam sağlanacak.

YALOVA'DA 328 KİŞİ İŞ SAHİBİ OLDU

Yalova'da İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda temizlik ve güvenlik hizmetlerinde istihdam edilecek personeller noter kurası ile belirlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yalova Çalışma ve İş Kurumu yöneticileri ve proje başvurusunda bulunan vatandaşların hazır bulunduğu kura çekimi öncesi konuşan İŞKUR İl Müdürü Erhan Dede, uzun bir süredir amacına uygun ve başarılı bir şekilde uygulamaya koydukları Toplum Yararına Programlara başvuru şartlarını taşıyan guruplara istihdam imkânı sunulduğunu söyledi. Müdür Dede, diğer taraftan da projelerin uygulandığı ve dokunduğu alanlarda faydalı işlerin ortaya çıktını ifade etti. Müdür Dede, “Bugün burada okullarımızın daha temiz, yavrularımızın daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim görmesi adına uygulamaya koyduğumuz TYP’de çalışma hakkını elde eden her katılımcının bu anlamda çok faydalı işlere imza atacağına inanıyorum. Programın okullarımız ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Bu kapsamda Yalova İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okullarda uygulanacak programlarda 250 temizlik görevlisi, 78 güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 328 kişi İŞKUR tarafından istihdam edilecek. Programların 1 Ekim tarihi itibariyle başlayacağı bildirildi.

ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

- Noter kurası yöntemi,

- Liste yöntemi,

- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

Doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Asgari ücret (2.020,90 TL)

Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları