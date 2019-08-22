İŞKUR TYP iş ilanları başvuru ekranı haberimizde! İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır?
İŞKUR iş ilanları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır? 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullarda güvenlik görevlisi, temizlik personeli alımı yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Türkiye İş Kurumu aracılığıyla okullara mezuniyet şartı olmadan personel alımı gerçekleştiriliyor. Haberimiz içerisinden güncel TYP iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.
İŞKUR TYP başvuru şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR iş ilanları yoğun ilgi görüyor. İş arayan vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullarda güvenlik görevlisi, temizlik personeli alımı yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Türkiye İş Kurumu aracılığıyla okullara mezuniyet şartı olmadan personel alımı gerçekleştiriliyor. Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında personel alımı ilanları araştırılan konular arasında yerini aldı.
MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TYP İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GENEL İŞKUR İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
Doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?
Asgari ücret (2.020,90 TL)
Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)
TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?
Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları