İŞKUR TYP iş ilanları başvuru ekranı haberimizde! İŞKUR TYP başvuru şartları nedir?
İŞKUR iş ilanları yoğun ilgi görüyor. İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır? İş arayan vatandaşlar kurum tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Birçok kamu kurumu ve özel şirket Türkiye İş Kurumu üzerinden alım yapıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullarda güvenlik görevlisi, temizlik personeli alımı yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Haberimiz içerisinden İŞKUR iş ilanları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.
İŞKUR TYP başvuru şartları araştırılıyor. İŞKUR TYP iş ilanları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İş arayan vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullarda güvenlik görevlisi, temizlik personeli alımı yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması gibi alanlarda TYP alımları gerçekleştiriliyor.
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TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
Doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?
Asgari ücret (2.020,90 TL)
Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)
TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?
Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları
TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017’de, 01.01.2018’den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.