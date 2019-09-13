İŞKUR TYP başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte İŞKUR TYP iş ilanlarının tümü haberimizde

İŞKUR TYP başvuruları ne zaman, şartları neler? sorusu TYP bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İŞKUR TYP kapsamında okullara yapılacak güvenlik görevlisi alımının detayları araştırılıyor. İŞKUR aracılığı ile özel güvenlik alımı için başvuru süreci, TYP ekranından alınacak. 2019 - 2020 Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullara yapılacak alımlara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İŞKUR TYP başvuruları ne zaman, şartları neler? merak ediliyor. İŞKUR TYP iş ilanları haberimizde yer alıyor..

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TYP güvenlik başvurularının ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. TYP güvenlik başvuruları hakkında detaylar gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

OKULLARA ÖZEL GÜVENLİK ALIMI RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete aracılığıyla yönetmelik yayımlayan Türkiye İş Kurumu, aktif iş gücü hizmetleri kapsamında 3 Eylül tarihinde şu maddeleri yayımlamıştı;

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların güvenliğinin sağlanmasına yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP'lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

Doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Asgari ücret (2.020,90 TL)

Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları