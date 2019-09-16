İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? Tüm İŞKUR TYP iş ilanları burada

İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşkur tarafından Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Okullara hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. Başvuru yapacak vatandaşların İŞKUR'a kayıtlı olması gerekiyor.Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Gönül Demirsu, Zonguldak ili için bu yıl okullarda görevlendirilmek üzere 400 hizmetli ve 230 güvenlik görevlisinin alınacağını açıkladı.İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtını marak edenler haberimizi okuyabilir..

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TYP güvenlik başvurularının ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. TYP güvenlik başvuruları hakkında detaylar gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

OKULLARA ÖZEL GÜVENLİK ALIMI RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete aracılığıyla yönetmelik yayımlayan Türkiye İş Kurumu, aktif iş gücü hizmetleri kapsamında 3 Eylül tarihinde şu maddeleri yayımlamıştı;

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların güvenliğinin sağlanmasına yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP'lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

İŞKUR TYP OKUL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Gönül Demirsu, toplum yararına çalışma programıyla ilgili kurumda basın toplantısı düzenledi. Demirsu, bu yıl okullarda görevlendirilmek üzere 400 hizmetli ve 230 güvenlik görevlisinin alınacağını açıkladı. Kayıtların ne zaman başlayacağı konusunda duyurunun daha sonra yapılacağını belirten Demirsu, “Bugün itibariyle sistemimize toplum yararına programdan bir ödenek düştü, okullarda sadece çalıştırılmak üzere 400 temizlik personeli 230 da güvenlik görevlisi alınacak. Daha önce net 3 asgari ücretin aynı haneye girmesi halinde bu da ortalama 5 bin liraya tekabül ediyordu. Bunlar toplum yararına programlar faydalanamıyordu. Bu biraz daha mağdurlarının daha fazla faydalanması açısından aşağıya çekildi. Şu anda aynı hane içerisinde 1.5 asgari ücretin üzerinde ödeme girerse bu kişiler toplum yararına programlar faydalanamayacak. Bunları biz zaten zaman zaman kapılara da asacağız ve duyuracağız.” dedi.

5 günlük bir başvuru süresi olacağını anlatan Demirsu, “Bu başvuru tarihinde herkes gelip kaydını yaptırabilecek. Aynı zamanda hem kurumumuza gelebileceği gibi kayıt için hem de internetten de başvuru yapabilecekler. Şu anda diğer kamu kurum ve kuruluşları için bir ödenek gelmedi. Bu ödenek sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar için geldi ve şu anda bunun düzenlemesini yapacağız. Akabinde belediyeler ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlar için gelebilir diye bekliyoruz. Geldiği zaman bunun açıklaması da yapacağız.” diye konuştu.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

Doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Asgari ücret (2.020,90 TL)

Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları