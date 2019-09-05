İŞKUR TYP başvuru nasıl yapılır? İŞKUR TYP güvenlik iş ilanları başvuru sayfası..
İŞKUR TYP başvuru nasıl yapılır? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. İŞKUR tarafından hayata geçirilen Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilmek üzere ihtiyaç oldukça personel alımları yapılıyor. Personel alımı çeşitli illerde gerçekleştirliyor.Türkiye İş Kurumu aracılığıyla okullara mezuniyet şartı olmadan personel alımı gerçekleştiriliyor. İŞKUR TYP başvuru ne zaman, nasıl yapılır? sorularının yanıtları haberimizde..
İŞKUR TYP başvuru nasıl yapılır? sorusu bir çok vatandaş tarafından meral ediliyor. İŞKUR tarafından uygulanan programa Toplum Yararına Programlar deniliyor. Başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ve il-ilçe İŞKUR müdürlüklerinden yapılabiliyor. İŞKUR ‘un en çok rağbet gören programı sayesinde her sene binlerce kişi geçici iş sahibi oluyor. İŞKUR TYP başvuru ne zaman, nasıl yapılır? sorularının yanıtları haberimizde..
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TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
Doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?
Asgari ücret (2.020,90 TL)
Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)
TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?
Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları
TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017’de, 01.01.2018’den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.
TYP’DE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?
TYP’de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.