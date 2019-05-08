İŞKUR TTK işçi alımı başvuru şartları neler? İŞKUR TTK işçi alımı ne zaman yapılacak?

İŞKUR TTK işçi alımı başvuruları merak ediliyor. Vatandaşlar İŞKUR TTK işçi alımının ne zaman yapılacağını sorguluyor. İŞKUR TTK alımlarına başvuru yapmayı düşünen adayların askerlikle ilişiği olmaması, Zonguldak, Bartın veya Karabük illerinde ikamet ediyor olmaması, ilan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olması gerekiyor. İŞKUR TTK alımları ile ilgili detaylar adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, İŞKUR TTK işçi alımı başvuru şartları neler? Haberimizin ayrıntılarında sizlerle…

TTK İŞÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- İlan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

- En az İlkokul mezunu olmak,

- İlan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmak,

- Askerlikle ilişiği olmamak,

- Zonguldak, Bartın veya Karabük illerinde ikamet ediyor olmak,

Başvuranlar arasından işe girmeye hak kazanacak adayları tespit etmek amacıyla;

Zonguldak 350 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Zonguldak Site (Bahçelievler) kapalı Spor salonunda,

Amasra/Bartın 100 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Amasra Müessese Müdürlüğü sinema salonunda,

Karabük 50 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Karabük Nikah salonunda saat 09.00’da başlamak üzere Noter tarafından kura çekimi yapılacaktır.

TTK İŞÇİ ALIM KURA SONUÇLARI NE ZAMAN?

Kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanan adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri tam teşekkülü hastaneler tarafından, 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kurallarına uygun olarak hazırlanan TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında panoayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı sağlık raporlarına müteakip işe başlatılacaklardır.

Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, 06.05.2019 tarihinde başlayacak olan 5 günlük işçi alım ilanı süresi içinde, şartlara haiz olan adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adrese göre Zonguldak, Bartın veya Karabük İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.