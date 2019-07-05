İŞKUR Sosyal Çalışma Programı sonuçları açıklandı! İŞKUR Sosyal Çalışma Programı sonuçları sorgula

Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği İŞKUR SÇP kura sonuçları açıklandı. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvurularına üniversite öğrenciler yoğun ilgi göstermişti. Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrenciler, program için başvuruların İŞKUR’un internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı "Sosyal Çalışma Programı'dan yararlanacak 20 bin üniversite öğrencisi kurayla belirlendi. Kura sonuçları 4 Temmuz itibari ile saat 21.00'den itibaren "www.iskur.gov.tr" adresinde erişime açıldı.

İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı "Sosyal Çalışma Programı'dan yararlanacak 20 bin üniversite öğrencisi kurayla belirlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, MEB Şura Salonu'ndaki kura töreninde, Türkiye'nin beşeri sermaye bakımından güçlü bir kaynağa sahip olduğunu söyledi.

Hayata geçirdikleri Sosyal Çalışma Programı'nın Cumhurbaşkanlığının İcraat Programları içinde yer aldığını anımsatan Selçuk, programlarla gençlere hem çalışma disiplini kazandırmayı hem de sosyal sorumluluk bilinci aşılamayı hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, programı gençlerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarladıklarını ve Türkiye'ye özgü yeni bir model olarak hizmete sunduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Programlarla, doğanın ve kültürel mirasımızın korunmasından restorasyon çalışmalarına, kütüphanelerin bakımından kamuda sunulan sosyal hizmetlerin geliştirilmesine, tarımdan spor aktivitelerine kadar pek çok alanda gençlerimizin enerji ve yeteneklerinden istifade edeceğiz. Böylelikle, gençlerimiz iş hayatına atılırken, takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme ve problem çözme gibi sosyal becerilerini geliştirecekler."

Sosyal Çalışma Programı'nın öğrencilerin öğrenim hayatını olumsuz etkilememesi için temmuz, ağustos ve eylül aylarıyla sınırlandırıldığına işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Üniversitelilerin kendilerine de zaman ayırabilmeleri için bu uygulamalar haftada 3 gün olarak gerçekleşecek. Gençlerimize her gün için 67 lira ödeme yapacağız. Bu ödemeden dolayı öğrencilerimizin almış olduğu KYK bursları ve öğrenim kredileri de kesintiye uğramayacak. Ayrıca genel sağlık sigortalarının yanı sıra gençlerimizin emekliliğine etki edecek olan SGK prim ödemelerini de biz yapacağız."

Bakan Selçuk, programlara 200 binden fazla üniversite öğrencisinin başvurduğunu bildirerek, "Gençlerimizin programa ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun etti. İnşallah bugün 20 bin gencimizi kurumlar tarafından açılmış olan programlara merkezi kurayla yerleştireceğiz." dedi.

KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçları 4 Temmuz itibari ile saat 21.00'den itibaren "www.iskur.gov.tr" adresinde ilan edildi.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI İLE KAÇ TL VERİLECEK?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabileceği Program için başvuruların İŞKUR’un internet sitesi üzerinden kabul edileceğini duyuran Selçuk, “Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortalarını karşılayacağız” dedi.

SÇP NE KADAR SÜRECEK?

Bir yaz döneminde Sosyal Çalışma Programının azami süresi 3 aydır. Bir katılımcı haftada 3 gün bu programa katılım sağlayabileceğinden bir yaz döneminde katılım sağlanabilecek toplam süre 42 gündür. 2019 yılı yaz dönemi için bu süre 39 gündür.

OKULLARIN BULUNDUĞU İLDE ÇALIŞACAKLAR

Gençler programa üniversiteyi okudukları illerde katılacak. Sigortaları 18-25 yaş arasında başlayacak. Yine bulundukları illerde öğrencilerle ilgili açılacak kurslarda eğitmenlik yapmaları sağlanacak.

Her yıl 100 bin genç sosyal çalışma programına dâhil edilerek toplumsal konularda farkındalık yaratılacak. Gençler, çocuk evleri, huzur evleri, belediyelerin sosyal donatı alanları, halk evleri kampları, bilge evlerinde çalışabilecek.

Yine orman müdürlüklerinin fidan dikim işleri, tarım müdürlüklerinin organik tarım, yerel tohum gibi ihtiyaç duyulan alanları belirlenecek.