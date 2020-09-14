İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, uzatıldı mı? Ücretsiz izin parası sorgulama

İŞKUR nakdi ücret desteği her ay belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Bakan Selçuk, salgın sürecinde işleri azalan iş yerlerinde ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara devlet tarafından verilen nakdi ücret desteği ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Ücretsiz izin parası olarak da bilinen ödemelerin süresi hakkında yeni bür düzenleme yapıldı.

İŞKUR NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen nakdi ücret desteği ödemeleri eylülün ilk haftası itibariyle başlamıştı. Bu ay gerçekleştirilen ödemeler bir önceki ay olan ağustosa ait.

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri banka hesapları üzerinden yapılıyor.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla tamamlanıyor.

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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

Ağustos ayı için ücretsiz izin maaşı 2 ay daha uzatıldı. Uzatma kararı 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay daha uygulanacak.

ÜCRETSİZ İZİN PARASI NE KADAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara, günlük 39 lira 24 kuruş (aylık 1170 TL) ücretsiz izin maaş desteği yapılıyor.