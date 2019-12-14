İŞKUR memur alımı ilanları! İŞKUR memur ve personel alımı iş ilanları haberimizde

İŞKUR memur ve personel alımı iş ilanları arama motorlarında sıklıkla araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İŞKUR memur alımı ilanları neler? merak ediliyor. İŞKUR iş ilanlarını yakından takip eden vatandaşlar güncel memur ve personel alımı iş ilanlarını öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı güncel alım yapan kurumlar arasında yer alıyor Haberimiz içerisinden iş ilanları ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

İŞKUR İŞ İLANLARI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Başkanlığımız merkez teşkilatında münhal bulunan genel idari hizmetler sınıfındaki aşağıda unvanı ve öğrenim durumu belirtilen toplam 10 (on) kadroya yapılacak sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır. Sözlü sınava 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı aday çağırılacak.” denildi.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 10.12.2019–24.12.2019 (saat 08:30-16:30) tarihleri arasında (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere aynı tarihlerde istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NDAN PDR ALIMI

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2018 ve 2019 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan Öğretmen (PDR) alımı yapılacaktır.

İşte başvuru şartları…

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Üniversitelerin lisans düzeyinde tabloda belirtilen bölümlerinin birisinden mezun olmak,

3. 2018 ve 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP121 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

YARGITAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Yargıtay Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puanları esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır.

Başvurular, 09/12/2019 tarihinde başlayıp, 13/12/2019 tarihi mesai bitimi itibariyle (saat 17.00'de) sona erdi.