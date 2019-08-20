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  3. İŞKUR iş ilanları TYP alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır?

İŞKUR iş ilanları TYP alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır?

İŞKUR iş ilanları TYP alımı başvuru şartları nelerdir" İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır"

İŞKUR TYP başvuruları 2019-2020 eğitim-öğretim yılına az bir zaman kala merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye İş Kurumu aracılığıyla okullara mezuniyet şartı olmadan personel alımı yapılıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullarda güvenlik görevlisi, temizlik personeli alımı yapılıp yapılmayacağı merak konusu haline geldi. Güncel İŞKUR TYP iş ilanları ve merak edilenler haberimizde yer alıyor.

İŞKUR TYP alımı başvuruları her dönemde yoğun ilgi görüyor. İŞKUR TYP başvuruları ne zaman yapılacak? Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında personel alımı ilanları araştırılan konular arasında yerini aldı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullarda güvenlik görevlisi, temizlik personeli alımı yapılıp yapılmayacağı merak konusu haline geldi. Adayların başvuru yapabilmek için İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekiyor. Başvurular, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Haberimiz içerisinden güncel iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TYP İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

Doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Asgari ücret (2.020,90 TL)

Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları

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