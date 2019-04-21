İŞKUR iş ilanları haberimizde sizlerle

Yapılan son açıklamada, şehir hastanesine yapılacak personel alımında kadroların şu şekilde olacağına yer verildi: "Hemşire, doktor, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi görevlisi, oda destek personeli, tıbbi sekreter, resepsiyon görevlisi, aşçı, kepçeci, meydancı, depo personeli, engelli personel, ambulans şoförü, hasta bakıcı, eczacı, ameliyathane teknisyeni, ameliyathane hemşiresi, eski hükümlü işçi, hasta kabul sekreteri".

BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ PERSONEL ALIMI NASIL OLACAK?

12 bin personel alımı için ilana çıkılmayacak. Zaten şehir hastanesi açılacağından dolayı kapanacak hastanelerdeki çalışanlar Şehir hastanesine geçecek. Kalan sayı da İŞKUR üzerinden yayımlanack yeni ilanlar ile tamamlanacak.

BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ'NDE HANGİ KADROYA KAÇ PERSONEL ALINACAK?

Bilkent Şehir Hastanesine yapılacak 12 bin personel alımı için belirlenen ilk sayılar şu şekilde; 664 hasta yönlendirme ve danışma(tıbbi sekreter, resepsiyon, refakat, hasta taşıma), 55 çağrı merkezi görevlisi, 313 oda destek personeli, 500 mutfak personeli(aşçı, aşçı yardımcısı, kepçeci, bulaşıkçı, meydancı, depo personeli), 978 temizlik personeli (hastane ve hastanede temizlik süreçleri) 450 hastane güvenliği, 62 otopark personeli alınacak…

İŞKUR BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURULARI NASIL OLACAK?

Söz konusu alım için henüz bir ilan gelmedi. Şehir hastanesi hasta kabulüne başladığı için yakın zamanda personel alımı için ilanlar gelecek. Hemşire ve sağlık kadrolarına alımlar merkezi atama ile gerçekleştirilecek. Diğer alımlar için İŞKUR 'da ilan yayımlanacak.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI(TCDD)

TCDD İŞKUR'DAN PERSONEL ALIMINI NASIL YAPACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından açıklanan 356 işçi alımı için adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden talep edilen kadrolardan sadece 1 tanesine başvuru yapabilecekler.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 356 KPSS şartsız işçi alımı başvuruları ise 9 Nisan 2019 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2019 tarihinde sona erecek.

GENEL ŞARTLAR

Adayların erkek olması gerekiyor.

Ayrıca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından talep edilen işgücüne başvuru yapmak için 36 yaşından gün almamış olmak şartı talep ediliyor.

Bunların yanı sıra Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve TCDD'den açıklanan bu detaylara göre adayların kadrolara göre talep edilen eğitim seviyelerinden mezun olmaları zorunlu...

THY İŞKUR ARACILIĞI İLE 49 PERSONEL ALIMI YAPIYOR

Türk Hava Yolları Teknik Anonim şirketi tarafından İŞKUR ilanı ile 49 kişi en az lise mezunları arasından engelli adayların başvurabileceği büro memuru alımı yapılacağı duyuruldu.

Pendik Hizmet Merkezi ilanı ile Türk Hava Yolları Teknik Anonim Şirketi bünyesine 49 engelli büro memuru personel alımında adayların kadın ve erkek en 18 yaş en fazla 45 yaş aralığında olan kişiler olması, erkek adaylar için askerliğini fiilen yapmış muaf veya tecilli olması, bağlı bulunduğu ünite tarafından yürütülen faaliyetlerin gerektirdiği yazışma, haberleşme, dosyalama ve arşivleme işlerinin yürütülmesi işlerini yapabilecek personel olması tercihen İstanbul ilinde ikamet etmesi gerekmektedir.

İlgilenen adayların CV (Özgeçmiş) teknik kariyer elektronik posta adresine göndermesi ve başvurularını İŞKUR hizmet binalarından veya internet üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden başvuru yapan adayların başvur butonuna tıkladıktan sonra işveren ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

Başvuru süresi 2 gün ile sınırlı olup 27 Şubat 2019 tarihinde son bulacaktır.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KAÇ PERSONEL ALACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığına 3 bin 243 "sürekli işçi" alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 278’i engelli, 146’sı eski hükümlü olmak üzere toplam 3 bin 243 sürekli işçi alımı yapacak. Bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere alınacak sürekli işçilerin meslek kolları şöyle:

“Temizlik Görevlisi, Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar), Otobüs Kaptanı (Şoför), Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Elektrik Tesisatçısı (Bina), Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Garson (Servis Elamanı), Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni, Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri, Makine Teknikeri, Gençlik Lideri, Muhasebeci.”

Temizlik görevlisi olarak alınacaklar engelli ve eski hükümlüler arasından seçilecek.

İŞKUR'A KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Okulların açılmasına sayılı günler kala okulların bakım, onarım ve temizlik işçileri için hazırlanan proje imzalandı. Projede 35 yaş üstü işsiz erkekler, kadınlar ve engelliler hedef kitle olurken, okullarda çalışmak isteyenler pazartesi günü İŞKUR’a başvuru yapabilecek. Başvurular Cuma akşam mesai bitiminde sona erecek.