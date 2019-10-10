İŞKUR iş ilanları: İŞKUR kamu personel alımı yapıyor! Kamu personeli alımı şartları nedir?

İŞKUR iş ilanları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyorç İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere çok sayıda personel alımı yapılıyor. Alınacak personellerin her bir iş ilanı içeriğinde eğitim şartı farklı olmak üzere adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerektiği belirtiliyor. İŞKUR kamu personel alımı şartları nedir? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- En az ilkokul mezunu olmak,

- TCK' nın 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile bu maddedeki suçlardan ceza almamış olmak, (Eski hükümlü kadroları hariç)

- Askerlik çağına gelmemiş , gelmiş ise muvazzaf askerlik yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevi devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.

- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Söz konusu ilana başvuru yapacak adayların öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bu linke giriş yaparak sayfaya erişim sağlaması gerekmektedir. Ardından açılan sayfada yer alan ‘’İş Yeri Türü’’ yazan kısımdaki ‘’Kamu’’ seçerek ilanları görebilirsiniz.

İŞKUR'A KAYIT ŞARTLARI NEDİR?

İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.