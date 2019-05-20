İŞKUR iş ilanları: İŞKUR giriş personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR iş ilanları, giriş ve başvuru ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR iş ilanlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyorlar. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez. İŞKUR üzerinden birçok kurum başvuru kabul ediyor. Bekçi alımı, kamu memur alımı gibi birçok ilan sistemde yer alıyor.

İŞKUR İŞ İLANLARI

İŞKUR iş ilanları resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Haberimiz içerisinde bulunan ekran üzerinden arama kriterlerini seçerek kendinize uygun iş ilanına ulaşabilirsiniz. Aradığınız pozisyonun, meslek grubunun, Çalışma yeri, ülke, il, ilçe, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü, ilan no, işyeri unvanı gibi bilgilerin doldurulması gerekiyor.

ALANYA-GAZİPAŞA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Büro İşçisi - 1 Açık Pozisyon

ÜÇHÜYÜK SULAMA BİRLİĞİ

Su Arıza İşçisi - 1 Açık Pozisyon

TÜBİTAK -ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME)

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) - 4 Açık Pozisyon

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni - 1 Açık Pozisyon

Büro Memuru (Genel) - 1 Açık Pozisyon

Şoför (Yolcu Taşıma) - 1 Açık Pozisyon

ELAZIĞ VALİLİĞİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Beden İşçisi (Genel) - 1 Açık Pozisyon

KAYACIK SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel - 1 Açık Pozisyon

DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıhhi Tesisatçı - 1 Açık Pozisyon

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü - 1 Açık Pozisyon

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri - 1 Açık Pozisyon

İŞKUR’A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.

İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR’a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR’a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

İŞTE İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),

- TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak

- İş gücünün ikamet edilen şehirde olması gerekir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kurumlarda çalışmak isteyenler, İŞKUR üzerinden açılan ilanlara ‘iskur.gov.tr’ adresinden başvuracak. Başvuru için adayın İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekiyor. Aday 18 yaşını tamamlamış olmalı. malul, dul ve yetim aylığı almamalı. Ayrıca açık öğretim harici öğrenci olmaması, görevine başlayacağı tarih itibarıyla da herhangi bir sosyal yardım almıyor olması şartı aranacak.