İŞKUR iş ilanları: İŞKUR giriş ekranı ile memur ve personel alımı yapılıyor

İŞKUR iş ilanları araştırılıyor. İŞKUR giriş ekranı ile memur ve personel alımı yapılıyor. Kurum üzerinden birçok alım yapılıyor. Bu alımlara başvuru yapabilmek için kuruma kayıtlı olmanı gerekiyor. İŞKUR açık iş ilanları sayfasında aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma adını doldurmanız gerekiyor. Aynı zamanda memur alım ilanları da www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden yayınlanıyor. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

İŞKUR İŞ İLANLARI

ÇAYKUR PERSONEL ALIMI YAPACAK

Rize, Trabzon ve Artvin İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikaları ile 2020 yılında üretime açılacak olan Sümer (Rize Fındıklı İlçesi) çay fabrikasının işçi ihtiyaçlarının karşılanması için, noter kurası ile 760 geçici beden işçisi (tahmil tahliye) alınacak.

İşe girmek isteyen işçi adayları 24.02.2020 – 28.02.2020 tarihileri arası 5 işgününde ikamet etikleri İlin İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığıyla veya Çalışma ve İş Kurumunun www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir. İşçi adayları ikamet ettikleri İlin İşkur İl Müdürlüklerine bildirilen işyerlerimizden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır.

SİVAS AKINCILAR BELEDİYESİ MEMUR ALIMI

Akıncılar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 05.03.2020-09.03.2020 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) müracaatlarını yapabileceklerdir.

HEMŞİN BELEDİYESİ MEMUR ALIMI

Hemşin Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında; Adaylar başvuru sırasında başvuru dilekçesine ek olarak;

• İş Talep Formu (Kurumumuzdan ya da belediyemizin internet sitesinden (www.hemşin.bel.tr) temin edilecektir,

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

• 2 Fotoğraf ,(1 adedi forma yapıştırılacak)

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 10/03/2020 tarihinden itibaren 20/03/2020 günü saat 17:00 kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), kuruma teslim ederek müracaatlarını yapabilirler.

GENEL İŞ İLANLARI

İŞKUR üzerinden birçok alım yapılıyor. Bu alımlara başvuru yapabilmek için kuruma kayıtlı olmanı gerekiyor. İŞKUR açık iş ilanları sayfasında aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma adını doldurmanız gerekiyor.

Ayrıca yine bu sayfa üzerinden arama yaparken çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, meslek, ilan tarihi, öğrenim durumu, iş yeri türü, vardiya ve engellilik durumu, iş yeri unvanı kısımlarını doldurarak da aramanızı gerçekleştirebiliyorsunuz.